Elba Esther Gordillo pagará $19 mdp de ISR a Hacienda

El adeudo millonario corresponde al ISR omitido durante los ejercicios fiscales de 2008 y 2009, periodo en el que "La Maestra" estaba en su momento álgido

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a una batalla legal de años al desechar, de manera definitiva, un amparo promovido por Elba Esther Gordillo, para que la exlideresa sindical pague $19.2 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Este jueves, el Pleno de la Suprema Corte determinó por unanimidad que el recurso presentado por la defensa de Gordillo no planteaba cuestiones de constitucionalidad que ameritaran un análisis profundo. Al no existir materia para una revisión constitucional, el litigio fiscal quedó cerrado formalmente.

El adeudo millonario corresponde al impuesto sobre la renta (ISR) omitido durante los ejercicios fiscales de 2008 y 2009, periodo en el que "La Maestra" se encontraba en la cúspide de su poder al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

'La defensa no mostró pruebas'

A lo largo del proceso, la defensa de la profesora argumentó que los movimientos financieros detectados por la autoridad hacendaria correspondían a gastos derivados de sus funciones como dirigente sindical.

No obstante, las autoridades judiciales ratificaron que no se presentaron pruebas suficientes para comprobar que dichas transacciones estuvieran vinculadas a la actividad del sindicato.

¿Quién es Elba Esther Gordillo?

Elba Esther Gordillo Morales fue la figura más poderosa del sindicalismo en México durante más de dos décadas.

Poder Sindical: Lideró el SNTE de 1989 a 2013, convirtiéndose en su presidenta vitalicia.

Influencia política: Se le apodó la "creadora de reyes" debido a su capacidad para movilizar a cientos de miles de maestros, influyendo directamente en los resultados de elecciones presidenciales, destacando su papel clave en el triunfo de Felipe Calderón en 2006.

Caída: Su dominio terminó abruptamente en 2013, cuando fue detenida bajo cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada, de los cuales fue absuelta años después.

Con esta nueva resolución del máximo tribunal, Gordillo Morales agota sus recursos legales para evitar el pago de sus obligaciones fiscales pendientes con el Estado mexicano.