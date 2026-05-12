El último deseo de Kevin se cumplió un día antes de morir

El joven padecía de un cáncer colon metastásico que lo invadió, y al mismo tiempo sufría la ausencia de sus padres debido a políticas migratorias.

Kevin González, un joven estadounidense de 18 años con cáncer terminal, falleció en Durango apenas un día después de reencontrarse con sus padres, quienes fueron deportados de manera acelerada desde EUA tras permanecer detenidos por autoridades migratorias.

Kevin nació en Chicago, pero creció gran parte de su vida en México. En enero pasado fue diagnosticado con cáncer de colon metastásico mientras permanecía en territorio estadounidense bajo el cuidado de su hermano Jovany Ramírez.

Conforme la salud del joven empeoraba, sus padres intentaron viajar a Chicago para acompañarlo, pero las solicitudes de visa fueron rechazadas debido a antecedentes migratorios relacionados con deportaciones previas.

Con el paso de los meses, la enfermedad avanzó rápidamente hasta extenderse al estómago y pulmones por lo cual, Kevin regresó a México para estar con su familia materna en Durango.

Intentaron cruzar la frontera para ver a su hijo

Ante la negativa, Isidoro González Avilés y Norma Anabel Ramírez Amaya decidieron intentar cruzar la frontera de manera irregular para llegar con Kevin. Sin embargo, el 14 de abril fueron detenidos cerca de Douglas, Arizona, y trasladados a un centro de detención migratoria.

Durante más de dos semanas permanecieron bajo custodia mientras la salud de Kevin continuaba deteriorándose. Según relataron familiares, el joven ya presentaba dificultades para comer, beber agua e incluso hablar.

Desde Chicago, médicos enviaron cartas a las autoridades para solicitar una liberación por motivos humanitarios.

“Lamentablemente, no se espera que Kevin sobreviva mucho tiempo”, señalaba uno de los documentos citados por medios estadounidenses.

El reencuentro ocurrió horas antes de su muerte

Durante una audiencia migratoria, el padre del joven pidió ser enviado a México para poder despedirse de su hijo. Finalmente, un juez autorizó la deportación acelerada de ambos padres y se coordinó el traslado hasta Durango.

Un día después, familiares confirmaron el fallecimiento del joven de 18 años. El caso volvió a colocar sobre la mesa las consecuencias humanas de las políticas migratorias en EUA, particularmente en situaciones relacionadas con enfermedades terminales y separación familiar.