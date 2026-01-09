El teleférico más largo del mundo se construirá en CDMX

La inversión total en el proyecto para la 'línea 5 del Cablebús', de 15.2 kilómetros de longitud, asciende a unos 7,900 millones de pesos

La empresa austríaca Doppelmayr construirá en Ciudad de México un teleférico que con 15.2 kilómetros de longitud será previsiblemente el más largo del mundo.

Así lo anunció este jueves la firma que, con sede en la localidad alpina de Wolfurt, en el oeste de Austria, es líder mundial en la construcción de teleféricos y lleva años desarrollando grandes proyectos en la capital mexicana.

La inversión total en el proyecto para el tendido de la 'línea 5 del Cablebús', de 15.2 kilómetros de longitud y cuya inauguración está prevista para 2028, asciende a unos 7,900 millones de pesos mexicanos.

Con doce estaciones, la línea 5 del Cablebús interconectará los suburbios de Álvaro Obdal, Contreón y Beni Contreón, y podrá transportar hasta 3,000 pasajeros por hora y dirección en sus 642 cabinas, lo que debería reducir a la mitad los tiempos de viaje actuales.

En México, Doppelmayr ya ha tendido los teleféricos de más de 9 kilómetros de las líneas 1 y 3 del Cablebús y está construyendo la estructura ferroviaria urbana más grande del mundo.

También está en fase de construcción otro teleférico en Uruapan, Michoacán, de la misma empresa.