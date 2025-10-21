El Museo Nacional de Antropología se solidariza con el Louvre

Antonio Saborit, director del Museo de Antropología, aseguró que el robo de joyas en el Museo del Louvre el domingo es un 'acto que se debe condenar'

El Museo Nacional de Antropología de México, reconocido este año con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia y que en 1985 sufrió el robo de más de cien piezas de su colección, manifestó este lunes su "rabia e indignación" ante el asalto en el Museo del Louvre por parte de un grupo de cuatro ladrones.

El director del equipamiento museístico mexicano, Antonio Saborit, se expresó así en una rueda de prensa en la ciudad española de Oviedo (norte), donde el próximo viernes recogerá de manos de la princesa Leonor el galardón, concedido por la labor de preservación que la institución ha hecho de una parte esencial del patrimonio antropológico de la humanidad.

Saborit aseguró que el robo de un conjunto de joyas en el Museo del Louvre el domingo es un "acto que se debe condenar" y deseó que el episodio vivido por sus colegas franceses se resuelva de la mejor manera.

El Museo Nacional de Antropología de México sufrió el 24 de diciembre de 1985, el año del devastador terremoto en la capital mexicana, el robo de más de cien piezas de su colección, que posteriormente pudieron ser recuperadas, lo que obligó a cambiar las medidas de seguridad.

En 2018 se estrenó 'Museo', una película dirigida por Alonso Ruizpalacios y protagonizada por Gael García Bernal, tomando como inspiración aquel robo, una cinta que obtuvo el Oso de Plata al mejor guion en la Berlinale.

"La vida del museo desde ese día cambió radicalmente. Destrozó la vida de muchos colegas que trabajaban en el museo", declaró Saborit, quien relató la "sensación de pérdida" que supone un hecho de estas características.

En este sentido, afirmó que si algo enseña la experiencia vivida en 1985 es que no se debería tratar este hecho "como una metáfora de algo más", sino como "lo que es, un acto delincuencial".

El director del museo mexicano lamentó que este tipo de episodios hayan sucedido en "todos y cada uno de los grandes" equipamientos, si bien consideró que el patrimonio artístico está "bien protegido".