El Mundial 2026 moverá en México unos $3,000 millones de dólares

La Federación Mexicana informó que se crearán más 24,000 empleos y se prevén inversiones para mejoras de los estadios que rondan los $200 millones de dólares

El Mundial de fútbol de 2026 debe generar en México alrededor de $3,000 millones de dólares en negocios, anunció el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola.

La cifra supera en un 235 por ciento lo que produce en un fin de semana del Gran Premio de Fórmula Uno de México.

En el sector turístico se esperan ingresos superiores a $1,000 millones de dólares, gracias a los 5,5 millones de visitantes que esperan las autoridades durante el torneo que México acogerá con Estados Unidos y Canadá.

El presidente de la FMF dijo que se crearán más 24,000 empleos y se prevén inversiones para mejoras de los estadios que rondan los $200 millones de dólares.

Arriola reveló las expectativas económicas durante una conferencia en Guadalajara, que con Monterrey y Ciudad de México acogerán 13 partidos designados al país.

Ciudad de México acogerá 5 de los encuentros, uno de ellos de los dieciseisavos de final y otro de los octavos de final.

Guadalajara será la sede de cuatro partidos de la fase de grupos y Monterrey 4, uno de los dieciseisavos de final.

El Mundial de 2026 será el evento deportivo más grande en la historia de Norteamérica con selecciones de 48 países, 104 partidos y 3 países como organizadores.