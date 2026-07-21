El Mayo' Zambada recibe cadena perpetua y pide perdón

El narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada fue condenado a cadena perpetua tras ser hallado culpable de tráfico de cocaína y fentanilo

El narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada fue condenado este lunes a cadena perpetua tras ser hallado culpable de tráfico de cocaína y fentanilo por la Justicia estadounidense.

El juez a cargo del caso, Brian Cogan, confirmó la sentencia del cofundador y uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, meses después de su declaración de culpabilidad.

Antes de conocer el fallo, El Mayo, de 76 años, leyó una carta en la que se disculpó con todas las personas y familias que habían sido víctimas de sus actos, pidió que cesara la violencia en México e instó a los más jóvenes a elegir otro camino y "evitar cometer los mismos errores".

"Nadie gana en este tipo de guerra", aseguró Zambada en español durante la audiencia de sentencia en la corte federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

"No puedo cambiar lo que hice, pero sí asumir responsabilidad", agregó.

La sentencia no impone ninguna multa sobre el mexicano, pero sí ordena el decomiso de 15,000 millones de dólares, tal y como había solicitado la Fiscalía.

Durante la sentencia, el juez Cogan optó por no hacer ninguna recomendación sobre la prisión a la que debería ingresar Zambada, pero pidió que se tuviera en cuenta su condición física.

La defensa busca evitar que ingrese en el centro de aislamiento extremo de Colorado en el que se encuentra Joaquín 'El Chapo' Guzmán.