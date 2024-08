 'El Mayo’ fue llevado contra su voluntad, afirma Ken Salazar

De los hallazgos, los tenemos nosotros en lo que pasó con Ovidio (Joaquín) Guzmán y con El Mayo, y estos se los entregamos y esto se le ha presentado también a la Fiscalía General de la República de México.

Lo primero es que Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó; lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, Nuevo México, al aeropuerto, es que a El Mayo lo habían llevado contra su voluntad, explicó.

Quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos.

No fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta operación fue entre los cárteles donde uno entregó al otro, afirmó.