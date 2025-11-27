'El Licenciado' niega conexión con el CJNG y acusa tortura

Jorge Armando 'N', señalado como presunto autor intelectual de homicidio, y los siete escoltas enfrentan su audiencia a proceso de manera virtual

Jorge Armando "N", conocido como "El Licenciado", y los siete escoltas del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se encuentran en su audiencia de vinculación a proceso.

"El Licenciado" lo hizo desde que se encuentra detendido en el Altiplano, Estado de México, mientras que los siete escoltas permanecen en el penal Mil Cumbres de Morelia, Michoacán, por lo que la diligencia se realiza de manera virtual.

En la reunión de manera virtual estuvieron presentes los ocho involucrados para desahogar las pruebas.

En la audiencia, “El Licenciado” es señalado como el presunto autor intelectual, mientras que los siete escoltas son acusados de homicidio calificado, en comisión por omisión.

Jorge Armando 'N' niega conexión con el CJNG y acusa tortura

De acuerdo con algunos reportes, Jorge Armando "N" negó tener nexos con el narcotráfico y aseguró que el pasado 18 de noviembre —fecha en la que fue detenido— se dirigía a un partido de futbol con su hijo.

Al ser detenido, afirmó que le negaron las comunicaciones, además de ser golpeado y torturado por personas encapuchadas, quienes lo llevaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), lugar en donde le habrían negado llamar a sus familiares y donde también lo amenazaron con hacerle daño a su esposa.

Además de esto, le aseguró al juez del caso que vive de manera honesta desde hace más de 10 años y que tiene una licenciatura en comunicación y periodismo.

Durante su declaración también aseguró que durante los últimos 15 años se ha desempeñado como contratista para la CFE y como asesor de diputados en la 64 Legislatura del Congreso de la Unión.

Por último, dijo que de 2021 a 2025 hizo trabajos de obra pública y de su licenciatura para el Ayuntamiento de Santa Ana Maya, Michoacán.