El Instituto Cervantes rindió homenaje a Jaime Sabines al depositar el legado del poeta mexicano en la Caja de las Letras, en Madrid.

El Instituto Cervantes rindió homenaje este martes al poeta mexicano Jaime Sabines, "una de las voces más singulares, queridas y reconocibles de la poesía mexicana e hispanoamericana del siglo XX", al depositar su legado en la Caja de las Letras.

Desde esa antigua cámara acorazada situada en el sótano de la sede central del Instituto Cervantes en Madrid, su director, el también poeta Luis García Montero, ensalzó la figura de Sabines (1926-1999).

"Su lenguaje directo, su sinceridad y su capacidad para hablar de las contradicciones de la existencia humana hicieron de sus versos un lugar de encuentro para quienes buscan en la poesía una forma de comprenderse a sí mismo", dijo García Montero

A su juicio, Sabines supo expresar de manera sencilla los sentimientos más profundos como el amor, la soledad, el dolor y la muerte.

De todas las obras, destacó 'Los Amorosos: Cartas a Chepita', 'Tarumba' o 'Algo sobre la muerte del mayor Sabines' que, según él, forman parte de "una tradición literaria que nos recuerda que la poesía no es ajena a nuestras vidas, sino que nace precisamente de ella".

Una de las hijas del poeta mexicano, Julieta Sabines, dedicó unas palabras al que "en su ejercicio de poeta desnudaba su alma para ofrecer su visión de la vida a quien quisiera oírla", pero quien al mismo tiempo escribía :"No soy un poeta: soy un peatón"

En homenaje, el director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-España, Ciro Murayama, depositó unos expedientes del estudiante Sabines en la Caja de las Letras.

Destacó también que el legado de Sabines se situará justo enfrente del de su gran amiga Rosario Castellanos.