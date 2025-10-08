El huracán Priscilla se intensificará a categoría tres

Autoridades anunciaron el cierre de puertos en el Pacífico por Priscilla, especialmente en el Cabo San Lucas, así como en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este martes que el huracán Priscilla se intensificará a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y se desplazará en paralelo a la costa occidental del estado mexicano de Baja California Sur (noroeste).

“Se prevé que esta tarde el huracán Priscilla se intensifique a categoría 3; continuará desplazándose en paralelo a la costa occidental de Baja California Sur”, advirtió la mandataria en su cuenta de X.

En este sentido, indicó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno se encuentran coordinados y preparados en Los Cabos, uno de los enclaves turísticos más visitados en Baja California Sur, donde se pronostican fuertes lluvias, un diagnóstico que continua desde que este martes el meteoro se intensificó a categoría 2.

Al momento, medios han confirmado el cierre de puertos en el Pacífico por Priscilla, especialmente en las embarcaciones mayores en el Cabo San Lucas, así como otras menores en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

México prevé la formación de hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

El último huracán que azotó al país fue Erick, que tocó tierra en el sur de México el 19 de junio como categoría 3 y causó daños en Oaxaca y Guerrero, donde murió un menor de edad y dejó afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y árboles.