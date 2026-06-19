‘El Chapo’ envía otra carta y pide volver a México

De acuerdo con la información difundida, el escrito fue enviado desde el penal donde cumple una condena de cadena perpetua más 30 años

Una nueva carta manuscrita atribuida a Joaquín "El Chapo" Guzmán fue difundida este jueves, en la que el exlíder del Cártel de Sinaloa vuelve a solicitar a un juez federal de Brooklyn, Nueva York, que autorice su traslado a México al asegurar que ha sido víctima de violaciones a sus derechos durante su estancia en prisión en Estados Unidos.

De acuerdo con la información difundida, el escrito fue enviado desde el penal donde cumple una condena de cadena perpetua más 30 años de prisión y forma parte de una serie de cartas que el narcotraficante ha remitido a las autoridades estadounidenses, aunque previamente han sido desestimadas por carecer de fundamento legal.

Insiste en su traslado a México

En el documento, Guzmán Loera afirma haber enfrentado diversas violaciones a las leyes en Estados Unidos y solicita al juez revisar su situación, reiterando su intención de regresar a territorio mexicano.

La difusión de esta nueva misiva ocurre días después de que se conociera otra carta, fechada el 10 de junio, en la que pidió autorización para contactar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el propósito de solicitar su intervención para gestionar su extradición.

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Asimismo, en cartas anteriores, Guzmán Loera ha señalado que cuenta con representación legal y que sus escritos buscan respaldar el trabajo de su abogado durante el proceso relacionado con su posible traslado.

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Hasta el momento, las solicitudes enviadas por el exnarcotraficante no han prosperado ante las autoridades judiciales estadounidenses.

Cumple cadena perpetua en Colorado

Joaquín "El Chapo" Guzmán fue declarado culpable en 2019 de diez cargos penales, entre ellos liderazgo de una organización criminal, narcotráfico y lavado de dinero.

Como resultado del juicio, recibió una sentencia de cadena perpetua más 30 años adicionales de prisión, además del decomiso de 12 mil 600 millones de dólares correspondientes a las ganancias obtenidas de sus actividades ilícitas.

Actualmente permanece recluido bajo un estricto régimen de aislamiento en la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Florence, Colorado.