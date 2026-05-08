El Chapo acusa al Gobierno de México de violencia en nueva carta

Este envío representa la sexta carta enviada por Guzmán en semanas recientes, todas con la intención de obtener un nuevo juicio.

El narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera volvió a dirigirse a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York con una nueva carta manuscrita en la que insiste en su extradición a México y acusa al Gobierno mexicano de ser responsable de “todos los delitos de violencia” que se le atribuyen.

El documento, escrito en inglés y recibido por el tribunal estadounidense, forma parte de una serie de comunicaciones enviadas por el exlíder del Cártel de Sinaloa, quien ha intensificado sus intentos legales por revertir su condena, pese a los reiterados rechazos judiciales.

El Chapo insiste en acusaciones contra el Gobierno de México

En su misiva, Guzmán Loera negó su responsabilidad directa en los crímenes por los que fue condenado y aseguró que “no le hizo daño a nadie”, atribuyendo los hechos violentos al Estado mexicano.

El capo también afirmó que su proceso judicial se basó en el testimonio de un solo testigo, lo que considera insuficiente para sostener la condena que enfrenta en Estados Unidos.

Además, sostuvo que durante su vida en México no era conocido por actividades negativas y aseguró que algunas de sus acciones estaban relacionadas con “buscar que la familia comiera junta y tuviera una vida estupenda”.

Hola, al Distrito Este de Nueva York, mi nombre es Joaquín Guzmán, que está luchando contra la dimensión injusta de las cortes bajo la suposición de Ray Donovan como fiscal de distrito y Richard Donoghue al culparme por una empresa que ya estaba establecida y que no tiene nada que ver con los crímenes en Estados Unidos. El gobierno mexicano fue responsable de todos los crímenes de violencia, yo no le hice daño a nadie. Estos cargos de mi condena se basan en 1 testigo de mi caso; no tengo idea de a quién permitió testificar el gobierno federal en mi contra por falta de evidencia para mi libertad. Fui conocido en mi país no por cosas malas; las cosas buenas que hice en México fueron querer que las familias comieran juntas y tuvieran una gran vida. A las cortes del distrito este, me culparon de cosas que no hice todo por quién soy. Estoy pidiendo a las Cortes en mi apelación un nuevo juicio y una cláusula de extradición de regreso a México en ambos países para que surjan las leyes de mi petición en la violación de mis derechos extranjeros según la política de EE. UU. Gracias a las Cortes por aceptar esta carta sobre mi imparcialidad para buscar otro veredicto sobre la evidencia que no fue contundente.

Rechazos judiciales en Estados Unidos

La carta fue enviada pocos días después de que el juez federal Brian Cogan rechazara solicitudes previas del narcotraficante, al considerar que carecían de fundamento legal y no tenían validez jurídica.

Esta nueva comunicación representa la sexta carta enviada por Guzmán en semanas recientes, todas con la intención de obtener un nuevo juicio o modificar su situación legal en territorio estadounidense.

El tribunal ha mantenido una postura firme, señalando que no existen elementos que justifiquen la reapertura del caso ni la anulación de la sentencia emitida en su contra.