'El Botox' habría admitido asesinar a Bernardo Manriquez

Un testigo del proceso legal dijo que la confesión ocurrió luego de que fue presionado para integrarse como halcón a una cédula delictiva

César Alejandro ‘N’, alias El Bótox, le habría confesado a un empleado el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, productor limonero, presuntamente horas después de ocurrido el hecho. El señalamiento forma parte un testimonio tras ser incorporado de forma forzada a una célula delictiva que opera en la región.

Según el relato, la confesión ocurrió luego de que fue presionado para integrarse como halcón a un grupo conocido como Los Blancos de Troya. Indicó que la conversación se dio después de ser agredido físicamente afuera de su domicilio en Cenobio Moreno.

Testigo relata presunta confesión tras agresión

De acuerdo con la declaración, el 21 de octubre fue interceptado por sujetos identificados por apodos como El Perfumado y El Timbas, quienes lo habrían golpeado con un objeto de madera y lo obligaron a colaborar con la organización. Señaló que posteriormente su supuesto líder le habló sobre el crimen del productor limonero.

“No se pase de v***, compa… Si me encargué del limonero, que no te pase lo mismo a ti”.

Señalan reclutamiento forzado como halcón

En su testimonio, Miguel Emmanuel señaló que fue obligado a integrarse como halcón, función que consiste en vigilar movimientos en calles y reportar presencia de autoridades o grupos rivales. Afirmó que los involucrados utilizaron su condición de discapacidad como argumento para presionarlo.

“Dijeron que el gobierno no iba a sospechar de mí”.

Según lo declarado, junto con otro integrante apodado El Betarros, los agresores le indicaron que debía colaborar de manera permanente. La presión incluyó vigilancia constante y exigencias de disponibilidad diaria.

Actividad comercial y pagos exigidos

El testigo explicó que se dedicaba a la venta de plásticos y recipientes, actividad por la que también debía entregar pagos frecuentes. Indicó que esas cuotas eran solicitadas por integrantes del mismo grupo.

Como parte de las tareas asignadas, dijo que le entregaron una tableta electrónica y un radio de comunicación, equipos que debía usar para reportar información. Añadió que recibió instrucciones sobre puntos de observación y horarios de reporte.