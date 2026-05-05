¿El 5 de mayo es feriado en México en 2026? Esto dice la LFT

El 5 de mayo no es descanso obligatorio según la LFT. Trabajadores laboran normal, pero estudiantes de nivel básico no tienen clases por calendario de la SEP

Con la llegada de mayo de 2026, una de las dudas más frecuentes entre trabajadores y estudiantes en México es si el 5 de mayo es un día de descanso obligatorio.

La fecha, de gran relevancia histórica, suele generar confusión debido a su conmemoración tanto en México como en otros países, especialmente Estados Unidos.

Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece con claridad que esta fecha no está considerada como feriado oficial.

¿Qué se celebra el 5 de mayo?

El 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla de 1862, cuando el ejército mexicano, encabezado por el general Ignacio Zaragoza, logró una victoria frente a las fuerzas francesas.

Este acontecimiento es considerado uno de los episodios militares más emblemáticos de la historia nacional. Aunque en México su celebración es principalmente cívica, en Estados Unidos suele tener una mayor difusión, lo que ha contribuido a la confusión sobre su estatus como “día festivo” en territorio mexicano.

Es importante aclarar que esta fecha no corresponde a la Independencia de México, la cual se celebra el 16 de septiembre.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre el 5 de mayo?

De acuerdo con el artículo 74 de la LFT, el 5 de mayo no está incluido dentro de los días de descanso obligatorio en México.

Esto significa que:

Es un día laborable normal

No implica suspensión de actividades laborales

No genera pago adicional obligatorio

No se considera feriado oficial

Por lo tanto, en 2026 los trabajadores deberán presentarse a sus centros laborales de manera habitual y recibirán su salario ordinario.

Días de descanso obligatorio en México en 2026

La Ley Federal del Trabajo establece únicamente los siguientes días de descanso obligatorio:

1 de enero (Año Nuevo)

Primer lunes de febrero (conmemoración del 5 de febrero)

Tercer lunes de marzo (conmemoración del 21 de marzo)

1 de mayo (Día del Trabajo)

16 de septiembre (Independencia de México)

Tercer lunes de noviembre (conmemoración del 20 de noviembre)

25 de diciembre (Navidad)

El que determinen las leyes federales y locales electorales en caso de jornada electoral

El 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

En este listado, el único día de descanso obligatorio en mayo es el 1 de mayo, no el día 5.

¿Cuánto deben pagar si trabajas en un día festivo?

El artículo 75 de la LFT establece que si una persona trabaja en un día de descanso obligatorio, tiene derecho a recibir:

Su salario normal

Más un salario doble adicional

Es decir, se paga el salario triple en total por laborar en un día festivo.

Además, si el día festivo coincide con domingo, aplica la prima dominical del 25%, lo que incrementa aún más la remuneración.

¿Habrá clases el 5 de mayo de 2026?

A diferencia del ámbito laboral, el sector educativo sí contempla el 5 de mayo como día de suspensión de actividades.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026 no habrá clases en nivel básico (preescolar, primaria y secundaria), por lo que docentes y personal administrativo también suspenden labores y en algunos casos también aplica para nivel medio superior.

Durante mayo de 2026, además del 5 de mayo, también habrá suspensión de clases el 15 de mayo por ser Día del Maestro y el 29 de mayo por ser Consejo Técnico Escolar.

¿Por qué el 5 de mayo no es feriado laboral?

La razón es estrictamente legal. Para que una fecha sea considerada feriado oficial debe estar incluida en el artículo 74 de la LFT, lo cual no ocurre con el 5 de mayo.

Aunque es una fecha histórica importante, su carácter es cívico, cultural, educativo, pero no laboral.

En general, el 5 de mayo es un día laboral normal para la mayoría de los trabajadores en México.

Sin embargo, algunos servidores públicos pueden tener descanso dependiendo de disposiciones internas o normativas específicas.

Esto no aplica de forma generalizada, por lo que la mayoría de los empleados deben trabajar con normalidad.