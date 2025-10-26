Ejército mexicano halla droga entre cajas de chile en frontera

La inspección militar en Sonora derivó en un importante aseguramiento, reforzando la vigilancia del Ejército en rutas usadas por el narcotráfico.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) de México informó este sábado del decomiso de más de una tonelada de droga escondida entre cajas de chile dentro de un camión, durante una inspección en el estado de Sonora, en la frontera con Estados Unidos.

Agentes del Ejército y de la Guardia Nacional aseguraron un tractocamión con "paquetes de droga entre cajas de chile", en una revisión en un punto fronterizo ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora, apuntó Defensa en un comunicado.

La droga confiscada consta de 1.77 kilos de posible metanfetamina, 4 kilos de fentanilo y 5 kilos de goma de opio, detalló la nota.

Además, los agentes detuvieron al conductor del camión que se dirigía a Mexicali, estado de Baja California, procedente del municipio de Espinal, Sinaloa (noroeste).

"El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y las acciones periciales pertinentes", agregó Defensa.

Ante las presiones del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que mejore su estrategia de seguridad y tome medidas para frenar el tráfico de fentanilo, México puso en marcha en febrero pasado la Operación Frontera Norte, acordada con EUA para evitar aranceles generalizados del 25%.

México ha confiscado 98,3 toneladas de droga, incluyendo 452,3 kilogramos de fentanilo, al tiempo que ha detenido a 7.482 personas, entre febrero y el 22 de septiembre pasado, según los reportes oficiales sobre dicha operación.