Ejército detiene a presunto menor tras persecución en Mazatlán

Un operativo del Ejército en Mazatlán terminó con un detenido, quien podría ser menor de edad, y al menos otro sospechoso logró escapar

Una persecución entre elementos del Ejército Mexicano y presuntos civiles armados dejó como saldo una persona detenida y otra más habría logrado escapar, durante un operativo registrado la mañana de este sábado 7 de noviembre en Mazatlán, Sinaloa.

Los hechos ocurrieron sobre el paso superior de la avenida Múnich, que conecta las colonias 20 de Noviembre y Salvador Allende, donde los militares interceptaron un automóvil en el que viajaban varios sujetos.

De acuerdo con los primeros reportes, los ocupantes del vehículo presuntamente habían disparado contra una vivienda ubicada en la colonia Salvador Allende. Al detectar la situación, elementos castrenses iniciaron el seguimiento de la unidad.

Los militares lograron darle alcance sobre el puente de la avenida Múnich. Durante la maniobra, el automóvil fue impactado y el conductor perdió el control, por lo que terminó estrellándose contra el camellón central.

Detenido resultó herido; otros sospechosos escaparon

En el interior del vehículo quedó uno de los presuntos civiles armados, quien fue detenido y presentaba una lesión por proyectil de arma de fuego. Posteriormente, paramédicos de Bomberos Veteranos lo trasladaron en ambulancia para recibir atención médica.

Mientras tanto, uno o dos ocupantes más descendieron de la unidad y huyeron a pie hacia la calle Constituyentes, en la colonia 20 de Noviembre. Elementos del Ejército los persiguieron, pero no consiguieron alcanzarlos.

Durante el despliegue también se reportaron detonaciones de arma de fuego. La zona fue acordonada por las autoridades para realizar las diligencias correspondientes.

Detenido podría ser menor de edad

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la persona detenida. Sin embargo, los primeros informes señalan que podría tratarse de un menor de edad.

Las autoridades tampoco han precisado oficialmente su situación jurídica ni han confirmado la edad del detenido, mientras continúan las investigaciones sobre los hechos ocurridos en Mazatlán.