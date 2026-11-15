Ejército destruye 38 plantíos de droga en cuatro estados

La Secretaría de la Defensa Nacional reportó la erradicación de 38 cultivos de amapola y mariguana en Chihuahua, Oaxaca, Durango y Sinaloa

Personal del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos localizó y destruyó 38 plantíos de enervantes en cuatro estados del país, como parte de las acciones para combatir la producción de drogas y afectar las fuentes de financiamiento de la delincuencia organizada.

Las operaciones se realizaron el 13 de noviembre de 2026 en Chihuahua, Oaxaca, Durango y Sinaloa, donde las fuerzas armadas identificaron cultivos ilícitos que ocupaban una superficie total de 4.9 hectáreas.

El 13 de noviembre de 2026, personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos localizó y destruyó un total de 38 plantíos de enervantes en una superficie de 4.9 hectáreas en los estados de Chihuahua, Oaxaca, Durango y Sinaloa. Estas operaciones se llevaron a cabo mediante reconocimientos terrestres y aéreos en los estados de Chihuahua, Oaxaca, Durango y Sinaloa, logrando erradicar 20 plantíos de amapola y 18 de mariguana. La materialización de estas acciones conjuntas, representa una afectación económica a la delincuencia organizada estimada en 6.02 millones de pesos, debilitando sus fuentes de financiamiento operativo. #NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional — @Defensamx (@Defensamx1) November 14, 2026 De acuerdo con la información oficial, los elementos militares llevaron a cabo reconocimientos terrestres y aéreos para ubicar los terrenos utilizados para la siembra de enervantes. Como resultado de estos recorridos, fueron erradicados 20 plantíos de amapola y 18 de mariguana, para sumar 38 cultivos destruidos en las cuatro entidades. Estiman afectación de más de 6 millones de pesos Las autoridades estimaron que la destrucción de los plantíos representa una afectación económica de 6.02 millones de pesos para la delincuencia organizada. Según el reporte, estas acciones buscan debilitar las fuentes de financiamiento y los recursos destinados a las operaciones de los grupos delictivos.