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Ejército destruye 38 plantíos de droga en cuatro estados

Por: Ángeles Núñez

14 Noviembre 2026, 14:53

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La Secretaría de la Defensa Nacional reportó la erradicación de 38 cultivos de amapola y mariguana en Chihuahua, Oaxaca, Durango y Sinaloa

Ejército destruye 38 plantíos de droga en cuatro estados

Personal del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos localizó y destruyó 38 plantíos de enervantes en cuatro estados del país, como parte de las acciones para combatir la producción de drogas y afectar las fuentes de financiamiento de la delincuencia organizada.

Las operaciones se realizaron el 13 de noviembre de 2026 en Chihuahua, Oaxaca, Durango y Sinaloa, donde las fuerzas armadas identificaron cultivos ilícitos que ocupaban una superficie total de 4.9 hectáreas.

De acuerdo con la información oficial, los elementos militares llevaron a cabo reconocimientos terrestres y aéreos para ubicar los terrenos utilizados para la siembra de enervantes.

Como resultado de estos recorridos, fueron erradicados 20 plantíos de amapola y 18 de mariguana, para sumar 38 cultivos destruidos en las cuatro entidades.

Estiman afectación de más de 6 millones de pesos

Las autoridades estimaron que la destrucción de los plantíos representa una afectación económica de 6.02 millones de pesos para la delincuencia organizada.

Según el reporte, estas acciones buscan debilitar las fuentes de financiamiento y los recursos destinados a las operaciones de los grupos delictivos.

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