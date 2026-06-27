Ejército despliega 90 elementos de Fuerzas Especiales en Sinaloa

La Sedena envió 90 efectivos de Fuerzas Especiales a Sinaloa para reforzar las operaciones de seguridad y combatir a grupos delictivos

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reforzó su presencia en Sinaloa con el despliegue de 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y las acciones para fortalecer la seguridad en la entidad.

El contingente arribó la mañana de este viernes a la Base Aérea Militar de Culiacán a bordo de una aeronave Boeing 727 de transporte pesado de la Guardia Nacional, procedente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Refuerzo a las operaciones de seguridad

De acuerdo con la Defensa, los efectivos se incorporarán a las operaciones que ya realizan el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en Sinaloa, además de apoyar las acciones encabezadas por la 9/a Zona Militar para inhibir las actividades de grupos delictivos que operan en la región.

La dependencia señaló que este refuerzo permitirá continuar con el desmantelamiento de estructuras criminales y la detención de generadores de violencia mediante operaciones precisas y coordinadas con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Despliegue ocurre tras hechos violentos

El envío de las Fuerzas Especiales se produce después de los hechos registrados el jueves en el municipio de Escuinapa, donde fuerzas federales detuvieron a Misael Guerrero Pérez, alias El Güero Pin, identificado como jefe de plaza de la facción de Los Chapitos.

Tras la captura se reportaron bloqueos carreteros, enfrentamientos armados e incendios de vehículos en distintos puntos de la región.

La Secretaría de la Defensa Nacional reiteró que el fortalecimiento del despliegue operativo busca contribuir a la construcción de la paz y mantener las acciones para combatir a las organizaciones delictivas que tienen presencia en el estado de Sinaloa.