Ejército abate a tres hombres tras enfrentamiento en Michoacán

El despliegue de seguridad continuó en la región para localizar a quienes consiguieron escapar y retirar los obstáculos colocados sobre las vías de comunicación

Tres presuntos integrantes de un grupo delictivo murieron este jueves durante un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano en una zona serrana de Cotija, Michoacán, cerca de los límites con Jalisco.

El choque armado ocurrió en el sitio conocido como La Esperanza, ubicado entre los municipios de Cotija y Tocumbo, una región de difícil acceso donde las fuerzas federales mantienen operaciones ante la presencia de organizaciones criminales.

Información preliminar indica que estos hechos no estarían relacionados con la captura de Rafael Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, identificado como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación y detenido durante la misma jornada en Atotonilco, Jalisco.

Ejército desplegó un helicóptero durante el enfrentamiento

Durante el operativo, las fuerzas militares utilizaron un helicóptero artillado para responder a la agresión. El intercambio de disparos dejó tres presuntos delincuentes abatidos, mientras que otros hombres armados escaparon por caminos y áreas serranas de difícil acceso.

En el lugar fueron localizados los cuerpos de los tres hombres, quienes portaban rifles de asalto y equipo táctico. Hasta el momento, ninguno de ellos ha sido identificado y tampoco se ha confirmado públicamente su posible pertenencia a alguna organización criminal.

Las autoridades aseguraron además tres vehículos abandonados que presuntamente fueron utilizados por los agresores. Las unidades quedaron a disposición de las instancias correspondientes para incorporarlas a las investigaciones.

Hombres armados bloquearon caminos para facilitar la huida

Mientras se desarrollaba la movilización militar, otros sujetos colocaron estrellas conocidas como “ponchallantas” sobre la carretera estatal que conecta Cotija con Villamar, particularmente a la altura de las comunidades Emiliano Zapata y San Francisco.

También se reportó que hombres armados despojaron por la fuerza a conductores de al menos tres vehículos, los cuales fueron utilizados para bloquear caminos de terracería y dificultar el avance de las autoridades.

El despliegue de seguridad continuó en la región para localizar a quienes consiguieron escapar y retirar los obstáculos colocados sobre las vías de comunicación.

Disputa criminal mantiene bajo tensión la región

La zona donde ocurrió el enfrentamiento ha sido identificada como uno de los puntos de disputa entre el grupo conocido como Cártel de Los Reyes, con presencia principalmente en el municipio del mismo nombre, y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En esta confrontación, las organizaciones criminales han recurrido al uso de minas antipersona y explosivos transportados mediante drones, lo que ha elevado el riesgo para los habitantes y para las corporaciones que realizan operativos en las comunidades serranas.

Las investigaciones continuarán para establecer la identidad de los tres fallecidos, determinar su posible relación con algún grupo delictivo y localizar a los demás participantes en el ataque.