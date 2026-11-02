Ejecutan 3 cateos y detienen a 6 personas en Jalisco

Agentes incautaron armas de fuego, cartuchos y drogas durante tres intervenciones ejecutadas tras denuncias anónimas en la zona metropolitana.

Como resultado directo de denuncias ciudadanas anónimas que alertaban sobre supuestos puntos de venta de droga en la Zona Metropolitana de Guadalajara, personal adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Narcomenudeo, perteneciente a la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, llevó a cabo tres cateos en los municipios de Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Los mandamientos judiciales fueron desahogados en coordinación con la Guardia Nacional, el escuadrón canino K9 de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), logrando la captura de seis personas y el aseguramiento de armas de fuego, cartuchos y diversos envoltorios de enervantes.

Intervenciones en Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara

El primer operativo se ejecutó el pasado 21 de octubre en un departamento del fraccionamiento Lomas del Mirador, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

En el lugar se aseguraron una báscula gramera, bolsas para empaque, material cristalino con características de droga y cuatro armas de fuego de fabricación casera, al parecer funcionales para distintos calibres. En el sitio fueron detenidos José Antonio “N”, Belén “N”, Eduardo “N” y Julio César “N”, a quienes se les aseguraron envoltorios individuales con dichas sustancias, quedando vinculados a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio.

La segunda intervención tuvo lugar el 22 de octubre en un inmueble de la colonia Echeverría, en el municipio de Guadalajara, donde se logró la detención de Alejandro “N”. Al interior de la finca se confiscaron 36 envoltorios con material cristalino, 22 envoltorios con polvo blanquecino, más de 50 cartuchos útiles de diversos calibres, dinero en efectivo y bolsas con cierre hermético.

Posteriormente, el 23 de octubre se realizó el tercer cateo en otro departamento del fraccionamiento Lomas del Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga, donde se detuvo a Felipe de Jesús “N” y a Karina “N”. En dicha acción se incautó un artefacto con características de arma de fuego, una báscula, una cangurera y diversos envoltorios con material cristalino.

Cabe destacar que fue hasta el día de hoy cuando la representación social dio a conocer públicamente la realización de estos tres cateos operativos y los resultados obtenidos en las distintas intervenciones.