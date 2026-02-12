Educación anuncia que entregarán beca Rita Zetina en febrero

Mario Delgado informó que más de un millón de alumnos de nuevo ingreso a secundaria ya recibieron su tarjeta de la beca Rita Zetina

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó este lunes que los alumnos de nuevo ingreso a secundaria ya recibieron sus tarjetas para la beca Rita Zetina y podrán cobrar a partir de febrero.

“Ya se entregaron las tarjetas en enero a más de un millón de estudiantes… ya están listos para recibir su depósito en febrero”, señaló durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

El apoyo consiste en $1,900 pesos por familia, más $700 pesos adicionales por cada estudiante inscrito en secundaria.

Arrancan asambleas en primarias

Delgado explicó que desde el 3 de febrero comenzaron las asambleas informativas en todas las primarias públicas del país para anunciar la entrada en vigor de la beca Rita Zetina de Apoyo para Útiles y Uniformes Escolares.

“Será un apoyo anual… de $2,500 pesos para todas y todos los niños”, precisó.

El funcionario subrayó que el principal desafío del programa es integrar a más de ocho millones de alumnos: “El mayor reto que tenemos es incorporar a ocho millones 417 mil 182 niños”.

Entregas en Michoacán y expansión del padrón

El titular de la SEP también recordó la reciente gira presidencial por Michoacán, donde ya comenzó la entrega de tarjetas Gertrudis y Bocanegra a más de 44 mil beneficiarios.

Además, destacó el crecimiento del padrón nacional de becarios en los últimos años.

“Hoy rebasamos los 22 millones de becarios y becarias”, afirmó.

Inversión histórica en apoyos educativos

Delgado adelantó que este año se destinarán más de $140 mil millones de pesos a los distintos programas de becas y defendió el enfoque de apoyo a estudiantes de todos los niveles.