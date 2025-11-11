Édgar Coronel no obtendrá salida anticipada de prisión

Un juez determinó que no cumple requisitos legales para ser liberado de forma anticipada; la defensa apeló y ahora un tribunal colegiado decidirá el caso.

Édgar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel, permanecerá privado de su libertad luego de que el Juzgado Primero de Distrito en Ejecución de Penas determinó que no podrá obtener la libertad anticipada. El hombre fue sentenciado a 10 años de prisión por delincuencia organizada y su caso vuelve a colocarse en una ruta jurídico–mediática que, pese al tiempo transcurrido, mantiene alta atención nacional.

La resolución fue notificada este 10 de noviembre. Además, en la determinación quedó asentado que Édgar Coronel no cumple los lineamientos legales necesarios para acceder a este beneficio. Ante esto, la defensa legal decidió apelar el fallo, por lo que será un tribunal colegiado el que revisará el expediente para emitir una nueva resolución. Hasta entonces, permanecerá en prisión, después de que se cumplieron ya 10 años tras las rejas.

En 2015, la entonces Procuraduría General de la República obtuvo auto de formal prisión en contra de Édgar Coronel. Desde entonces, su expediente se ha movido en procesos, amparos, revisiones y etapas que han ido marcando lentamente los tiempos procesales. El caso sigue activo dentro del ámbito judicial y sin una salida inmediata.

Aunque en su momento se le señaló de haber participado en la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en junio de 2024 la jueza Raquel Ivette Duarte determinó un fallo favorable para Édgar Coronel en relación con esta acusación específica. Según lo asentado, la autoridad federal consideró que los elementos presentados no eran suficientes para sostener su responsabilidad directa en el hecho.

En el registro de la sentencia dentro de la causa penal 23/2018-II por el delito de evasión de preso, se señala que el acusado negó contenido de una declaración ministerial anterior, y aunque esa negación no garantizaba su inocencia por sí sola, la fiscalía federal tampoco acreditó elementos probatorios suficientes —ni siquiera en grado de indicio— para ubicarlo en circunstancias específicas de modo, tiempo y lugar dentro de esa presunta participación.

Con la negativa de libertad anticipada y la apelación presentada, ahora será un tribunal colegiado el que tendrá la decisión final sobre este capítulo del caso. El análisis deberá determinar si existe o no fundamento para revertir el reciente fallo.

Mientras eso ocurre, la situación jurídica para Édgar Coronel se mantiene sin modificación. Continúa preso, con cumplimiento de la sentencia de 10 años dictada por delincuencia organizada y en espera de la resolución superior que marcará el próximo movimiento procesal.

Lo que suceda dependerá de la siguiente evaluación judicial. El expediente vuelve a estar en revisión y sin fecha para una resolución inmediata. El proceso seguirá su curso dentro de la ruta formal y con un camino que, por ahora, sigue cerrado para el hermano de Emma Coronel y cuya definición recae ya en el tribunal colegiado que deberá resolver el caso.