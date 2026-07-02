Ebrard confirma que T-MEC continúa, pero con revisiones anuales

Sobre los comentarios emitidos por el embajador comercial de Estados Unidos aseguró que por esta razón optarán por la revisión anual

Luego de concluir las primeras conversaciones de revisión, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) seguirá hasta 2036, pero se llevarán a cabo revisiones anuales.

A través de redes sociales, el funcionario mencionó que la próxima reunión se llevaría a cabo el 20 de julio con sede en la Ciudad de México.

"El tratado sigue, vamos a estar previsto hasta 2036, 10 años, el tratado actual no cambia para estos días, para estos meses que siguen, la revisión que hemos llevado a cabo pues tenemos la próxima reunión en la ciudad de México aproximadamente el 20 de junio".

Resultados de la conversación con Jamieson Greer ( USTR) y Dominic LeBlanc ( Canadá) sobre el futuro del TMEC : pic.twitter.com/YKXzWx1Qds — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 1, 2026

Detalló que existen dos posibilidades en las que se puede llevar a cabo este acuerdo. La primera se enfoca en que, si un país busca retirarse del tratado comercial, tiene hasta seis meses para confirmarlo, y el segundo es mantener la vigencia del tratado hasta 2036 con revisiones anuales.

Ebrard Casaubón mencionó que, en caso de que alguno de los países no esté de acuerdo con las modificaciones, estas se reducirán con el paso de las revisiones.

"Cada año aquello que no te parezca que está correcto o los cambios que quieres hacer pues los vas planteando con las otras partes y se tiene que por aproximación llegar a acuerdos, de manera que la lógica de esas revisiones anuales es ir reduciendo lo que vas revisando", explicó.

Mencionó que, si lo establecido a lo largo de los 10 años es aceptado por las tres partes, el acuerdo comercial podría extenderse hasta 16 años.

Sobre los comentarios emitidos por el embajador comercial de Estados Unidos, Jaimeson Greer, Ebrard aseguró que por esta razón optarán por la revisión anual.

"No tenemos prisa, pero tampoco nos interesa que haya incertidumbres y por eso hay que tratar de llegar a un acuerdo sobre muchos temas con los que hemos venido trabajando hace muchos meses".

Donald Trump no renueva T-MEC; opta por revisiones anuales

En el marco del inicio de conversaciones, el presidente Donald Trump propuso este miércoles una renovación anual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El embajador comercial de Estados Unidos, Jaimeson Greer, no aprobará la extensión automática del T-MEC, según Bloomberg.