Ebrard anuncia nuevas rondas de diálogo con EUA sobre el T-MEC

Marcelo Ebrard confirmó nuevas reuniones con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos para avanzar en la revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México y Estados Unidos acordaron nuevas rondas de conversaciones en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como parte del proceso de revisión del acuerdo comercial.

A través de una publicación en la red social X, el funcionario detalló que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se realizará una segunda ronda de negociaciones en Washington los días 16 y 17 de junio, así como una tercera ronda en México el próximo 20 de julio.

“Vamos avanzando en una ruta común con los Estados Unidos”, escribió Ebrard.

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum les informo que hemos convenido con USTR una segunda ronda de conversaciones en Washington el 16 y 17 de junio y una tercera ronda en México el 20 de Julio. Vamos avanzando en una ruta común con los Estados Unidos. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 27, 2026

Estados Unidos confirma negociaciones bilaterales

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) confirmó que el vicerepresentante comercial, Jeff Goettman, encabezará una delegación que visitará la Ciudad de México los días 28 y 29 de mayo para iniciar la primera ronda de negociación bilateral.

De acuerdo con el comunicado oficial, las conversaciones incluirán temas relacionados con seguridad económica y reglas de origen para productos industriales clave.

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México y Estados Unidos celebran primera ronda bilateral de negociación rumbo a la Revisión Conjunta del #TMEC



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Posteriormente, ambas naciones sostendrán una segunda ronda en Washington durante junio, donde también se abordarán asuntos vinculados con agricultura y condiciones equitativas de comercio.

Trump mantiene presión comercial

El anuncio ocurre luego de que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmara que la administración del presidente Donald Trump mantendrá los aranceles a las importaciones provenientes de México y Canadá mientras avanza la renegociación del acuerdo.

Durante un evento organizado por el Consejo de Relaciones Exteriores en Washington, Greer señaló que el T-MEC ya no continuará como un tratado completamente libre de aranceles.

El tratado comercial, que entró en vigor en 2020 en sustitución del antiguo TLCAN, representa alrededor del 30% de la economía mundial y deberá definirse antes del 1 de julio si continúa vigente bajo nuevas condiciones.

Mientras México y Canadá han reiterado su interés en renovar el acuerdo, Donald Trump ha sugerido la posibilidad de dejarlo expirar en medio de las tensiones comerciales y la imposición de nuevos aranceles.