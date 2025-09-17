Ebrard anuncia inicio de consultas para la revisión del TMEC

Ebrard informó que el Gobierno mexicano publicará mañana miércoles las bases para las consultas públicas para revisión de tratado comercial con EUA y Canadá

El secretario (ministro) de Economía de México, Marcelo Ebrard, informó este martes que el Gobierno mexicano publicará mañana miércoles las bases para las consultas públicas previas a la próxima revisión del tratado comercial de Norteamérica.

Luego de que el gobierno estadounidense informó que a partir del miércoles emitirá un aviso para comenzar las consultas, Ebrard precisó que México hará lo propio el mismo día, con la publicación de las bases para las mismas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por instrucciones de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Ebrard explicó que la acción forma parte de un proceso coordinado entre los tres países que integran el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El secretario de Economía detalló que se plantea que el proceso consultivo sea "muy fácil, muy sencillo y muy abierto".

"Vamos a recibir todo tipo de comentarios por vía digital. La intención es la evaluación, la ponderación de qué avanzó este tratado y qué revisión le podemos hacer, qué le podemos adición para que sea mejor en el futuro", señaló Ebrard en un video publicado en sus redes sociales.

Ebrard puntualizó que las consultas forman parte del proceso previo a la revisión del T-MEC, prevista a comenzar en enero de 2026.

"Entre ahora y enero, tenemos que hacer una evaluación de cómo funcionó el actual tratado,(…) entre que entro en vigor 2020, a esta fecha, 2025, y entonces estar ya con esas evaluaciones, estar listos para empezar la revisión del tratado", indicó.

Se espera que la renegociación del T-MEC culmine a mediados de 2026, tras ser anunciada a inicios de 2025, en medio de la guerra arancelaria global desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El acuerdo fue suscrito en 2018 durante el primer mandato de Trump e implementado el 1 de julio de 2020 para sustituir al anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Este jueves 18, la presidenta Sheinbaum recibirá en México al primer ministro canadiense, Mark Carney, en un viaje que busca tratar las relaciones comerciales, según adelantaron ambos mandatarios.

El viaje de Carney a México se produce mientras Canadá negocia con EE.UU. un nuevo acuerdo comercial bilateral, tras la decisión de la Administración de Trump de aplicar aranceles a productos no incluidos en el T-MEC.