Durazo responde a Colosio y cuestiona su experiencia política

El gobernador cuestionó que un político con menor experiencia pretenda evaluar el desempeño de gobiernos estatales o del Ejecutivo federal

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, respondió a las críticas del senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, contra la presidenta Claudia Sheinbaum y su administración, al cuestionar la experiencia del legislador para evaluar la complejidad de un gobierno estatal y, particularmente, de la Presidencia de la República.

Aunque reconoció el afecto personal que mantiene por Colosio Riojas, Durazo consideró necesario fijar una postura sobre su desempeño político y sostuvo que la experiencia es indispensable para dimensionar las responsabilidades de gobierno.

“La retórica, por buena y efectista que sea, no puede superar jamás a la experiencia”, afirmó el mandatario sonorense.

Durazo cuestiona experiencia de Colosio Riojas

El gobernador señaló que comprender la operación de una administración pública requiere conocimiento y trayectoria, y cuestionó que un político con menor experiencia pretenda evaluar el desempeño de gobiernos estatales o del Ejecutivo federal.

“Entender la complejidad de un gobierno estatal, no digamos ya de la Presidencia de la República, es ajena a la capacidad de un principiante”, sostuvo.

Colosio critica resultados de Morena

La respuesta de Durazo ocurrió después de que Colosio Riojas acusara a Morena y sus aliados de concentrar el poder sin resolver los principales problemas del país.

El senador cuestionó a Sheinbaum por, a su juicio, administrar la herencia recibida en lugar de corregirla, proteger a sus aliados y colocar la lealtad partidista por encima de la justicia; además, criticó la actuación oficial frente a la violencia en Michoacán y Sinaloa.

Colosio también cuestionó los resultados de Morena en salud, educación, seguridad, pobreza, corrupción e impunidad y planteó:

“Si Morena lo ganó todo, entonces, teniéndolo todo, ¿qué han resuelto?”.

Pese a sus críticas, aseguró que Movimiento Ciudadano respaldará al país ante amenazas externas y advirtió que México: