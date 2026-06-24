Dos sistemas ciclónicos se fortalecen en el Pacífico

Dos zonas de baja presión frente a México aumentan su potencial ciclónico, mientras autoridades descartan por ahora interacción tipo Fujiwhara

En plena temporada de huracanes 2026, dos zonas de baja presión en el océano Pacífico muestran un fortalecimiento progresivo frente a las costas mexicanas, lo que mantiene en alerta a las autoridades meteorológicas del país.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó este 23 de junio que ambos sistemas presentan condiciones favorables para evolucionar a ciclones tropicales en los próximos días, por lo que se mantiene un monitoreo constante de su desarrollo y trayectoria.

Zonas de #BajaPresión ambos con 40% deprobabilidad de desarrollo ciclónico. Más detalles en el gráfico⬇️ pic.twitter.com/UZGF3hXsTa — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 23, 2026

Ubicación y evolución de los sistemas

Uno de los sistemas se localiza al suroeste de Jalisco y Colima, vinculado con la onda tropical número 8.

Este fenómeno ha incrementado a 40% su probabilidad de desarrollo ciclónico tanto en un plazo de 48 horas como en siete días.

De acuerdo con el reporte más reciente, la zona de baja presión se encuentra aproximadamente a 660 kilómetros de Playa Pérula, Jalisco, y se desplaza hacia el oeste-noroeste con una velocidad estimada de entre 16 y 24 kilómetros por hora.

En paralelo, se prevé la formación de una segunda zona de baja presión en la misma región del Pacífico, también frente a Jalisco y Colima, la cual mantiene un 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico en un periodo de siete días.

¿Existe riesgo del efecto Fujiwhara?

Ante la proximidad de ambos sistemas, ha surgido la posibilidad de que se presente el llamado efecto Fujiwhara, un fenómeno meteorológico que ocurre cuando dos ciclones interactúan al acercarse.

Sin embargo, hasta el momento, Conagua no ha identificado condiciones que indiquen la presencia o probabilidad de este fenómeno, aunque continúa con la vigilancia permanente de ambos sistemas.

¿Qué es el efecto Fujiwhara?

El efecto Fujiwhara ocurre cuando dos ciclones tropicales giran en la misma dirección y se aproximan lo suficiente como para influirse mutuamente, orbitando alrededor de un punto común.

Especialistas del Centro Nacional de Huracanes (NHC) señalan que, si uno de los sistemas es más fuerte, puede absorber al más débil. En caso de tener intensidades similares, ambos pueden girar entre sí o incluso fusionarse antes de continuar su trayectoria.

Este fenómeno lleva el nombre del científico japonés Sakuhei Fujiwhara, quien estudió el comportamiento de los tifones en la década de 1920.

Hasta ahora, en la temporada de huracanes 2026 en el Pacífico se han formado tres tormentas tropicales: Amanda, Boris y Cristina.

Las autoridades estiman que este año podrían desarrollarse entre 18 y 21 ciclones tropicales, de los cuales entre cuatro y cinco alcanzarían categorías mayores de huracán.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil.