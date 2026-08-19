Dos pescadores desaparecen frente a las costas de Tonalá, Chiapas

En el operativo participan autoridades estatales y municipales, cuerpos de rescate y pescadores voluntarios de la comunidad

Autoridades de Chiapas mantienen un operativo por aire y mar para localizar a Daniel Guerrero Martínez y José Luis Portelas Villegas, dos pescadores desaparecidos después de zarpar desde Bahía de Paredón, en el municipio de Tonalá.

Los trabajadores salieron el jueves 13 de agosto a bordo de la embarcación “Inmensa” para realizar actividades de pesca en aguas del océano Pacífico, pero no regresaron dentro del tiempo previsto.

Último contacto ocurrió a 120 kilómetros de la costa

La última comunicación con los tripulantes se registró vía radio durante el viernes 14 de agosto, cuando reportaron que se encontraban aproximadamente a 120 kilómetros de la barra de Paredón.

Después de ese contacto se perdió comunicación con ellos. Al cumplirse el plazo estimado para su regreso, familiares e integrantes de cooperativas pesqueras alertaron a las autoridades y solicitaron el inicio de las labores de localización.

Los pescadores navegaban en la lancha “Inmensa”, una unidad de aproximadamente 25 pies equipada con un motor de 115 caballos de fuerza. Hasta el momento no se han encontrado rastros de la embarcación ni de sus dos ocupantes.

Amplían la búsqueda por aire y mar

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas activó una aeronave de la Dirección de Rescate Aéreo para recorrer los sectores marítimos relacionados con la última posición conocida de los pescadores.

De manera simultánea, tres embarcaciones partieron desde Bahía de Paredón para revisar la ruta que habría seguido la lancha.

En el operativo participan autoridades estatales y municipales, cuerpos de rescate y pescadores voluntarios de la comunidad.

Las labores se concentran frente a las costas de Tonalá y se amplían conforme avanzan las horas, debido a que las corrientes marítimas podrían modificar la ubicación de una embarcación sin control.

Piden reportar cualquier indicio de la embarcación

Autoridades solicitaron el apoyo de las cooperativas y de quienes navegan por la costa chiapaneca para mantenerse atentos a cualquier señal, objeto o avistamiento que permita ubicar la lancha “Inmensa”.

El Gobierno municipal de Tonalá expresó su respaldo a las familias de Daniel Guerrero y José Luis Portelas, además de señalar que las acciones de búsqueda continuarán mientras se intenta establecer su paradero.

Hasta ahora no existe una causa confirmada sobre la pérdida de comunicación. Las autoridades tampoco han informado si los pescadores reportaron una falla mecánica o una emergencia antes de que se interrumpiera el contacto por radio.