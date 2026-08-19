Dos mexicanos pierden la vida tras terremoto en Colombia

De acuerdo con información del Gobierno federal, la pareja se encontraba en la alcaldía de Pereira cuando ocurrió el terremoto

Dos mexicanos fallecieron tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto, informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene comunicación con los familiares de las víctimas y les brinda acompañamiento.

Sheinbaum no dio a conocer la identidad de los connacionales ni precisó las circunstancias en las que fallecieron. Agregó que, a una semana del movimiento telúrico, los familiares de los mexicanos fueron trasladados a Colombia.

Mantienen apoyo a las familias

Aseguró que el Gobierno de México continuará respaldando a Colombia ante la emergencia provocada por el terremoto, aunque descartó el envío de rescatistas mexicanos.

Explicó que la ayuda enviada hasta ahora consiste en despensas y medicamentos, mientras la Cancillería mantiene el seguimiento de los mexicanos afectados y el contacto con sus familias.

El viernes pasado, la Embajada de México en Colombia había informado que se realizaban labores para localizar a una pareja de connacionales reportada como desaparecida después del sismo.

Aún no identifican a las víctimas

De acuerdo con información del Gobierno federal, la pareja se encontraba en la alcaldía de Pereira cuando ocurrió el terremoto.

Sin embargo, hasta este lunes las autoridades no habían confirmado que los dos mexicanos fallecidos fueran las mismas personas que permanecían desaparecidas.