Dos jóvenes caen a un barranco tras huir de un anexo en Zapopan

Dos jóvenes resultaron lesionados al caer a un barranco mientras escapaban de un anexo en Zapopan. Fueron rescatados por Protección Civil

Dos jóvenes fueron rescatados por elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan después de caer a un barranco mientras escapaban de un anexo ubicado en la colonia Mirador Escondido.

Los hechos ocurrieron el 29 de junio, cuando un grupo de ocho jóvenes abandonó el centro de rehabilitación localizado en la zona conocida como El Potrero.

Dos jóvenes cayeron durante la huida

De acuerdo con el reporte, uno de los jóvenes cayó a un barranco durante la fuga y, al intentar auxiliarlo, otro de sus compañeros también terminó accidentándose.

Los seis jóvenes restantes solicitaron apoyo a las autoridades para reportar lo sucedido y facilitar las labores de búsqueda.

Rescate requirió maniobras con cuerdas

Protección Civil y Bomberos de Zapopan desplegó un operativo en el que participaron el helicóptero Zeus y un dron para localizar a las víctimas.

Los jóvenes fueron encontrados a una profundidad aproximada de 100 metros; sin embargo, las condiciones del terreno impidieron realizar el rescate por vía aérea.

Ante ello, los rescatistas utilizaron un sistema de cuerdas para descender al barranco y poner a salvo a ambos afectados.

Las víctimas, de 19 y 21 años de edad, presentaban lesiones en la cadera y la cabeza, por lo que fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si los otros seis jóvenes que escaparon del anexo fueron reingresados al centro de rehabilitación o si lograron retirarse del lugar.