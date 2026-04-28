Dos heridos por tiroteo en Teotihuacán siguen hospitalizados

Las autoridades sanitarias también indicaron que dos pacientes solicitaron su alta voluntaria, mientras que un menor de edad egresó de la unidad médica

Dos personas lesionadas durante el tiroteo registrado el pasado 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, permanecen hospitalizadas y reciben atención médica especializada, informó el Gobierno mexicano.

El incidente dejó una turista canadiense muerta y 13 personas heridas, mientras que el agresor, identificado por autoridades locales como un ciudadano mexicano, decidió quitarse la vida en el sitio y se habría inspirado en tiroteos ocurridos en Estados Unidos, según el reporte oficial.

La Secretaría de Salud, junto con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS Bienestar, detalló en un comunicado conjunto que uno de los pacientes se encuentra en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, en la capital mexicana, donde su estado es reportado como estable.

De acuerdo con el ISSSTE, este paciente permanece bajo vigilancia estrecha de equipos multidisciplinarios y se le realizan procedimientos médicos para favorecer su recuperación.

La segunda persona hospitalizada es una paciente atendida en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, en el Estado de México, donde el IMSS Bienestar la reportó bajo tratamiento y con evolución adecuada.

Las autoridades sanitarias también indicaron que dos pacientes solicitaron su alta voluntaria, mientras que un menor de edad egresó de la unidad médica tras presentar una evolución favorable.

El Gobierno mexicano aseguró que, a través de la Secretaría de Salud, el IMSS Bienestar y el ISSSTE, ha garantizado atención “resolutiva de alta especialidad”, así como acompañamiento integral a los pacientes y a sus familiares.

Además, las instituciones refrendaron su compromiso de brindar servicios de salud oportunos y de calidad a toda persona que lo requiera, así como mantener informada a la población con transparencia.