Dos detenidos tras cateos por narcóticos y efectivo en Querétaro

Cateos en Querétaro y San Juan del Río dejaron dos detenidos, tres armas, cartuchos, narcóticos, efectivo y tres inmuebles asegurados

Dos personas fueron detenidas durante una serie de cateos simultáneos en Querétaro y San Juan del Río, realizados como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro y derivados de investigaciones por delitos contra la salud.

La Fiscalía General del Estado informó que las diligencias se efectuaron en las colonias Lomas de San Juan y Sección Campestre, en San Juan del Río, así como en Milenio III y San Antonio del Maurel, en la capital queretana.

Los operativos fueron encabezados por personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de elementos de la Policía Estatal, policías municipales y personal del Gabinete de Seguridad de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional.

🚨 SINERGIA POR QUERÉTARO: CATEOS DEJAN DOS DETENIDOS Y ASEGURAN ARMAS, NARCÓTICO Y UNA IMPORTANTE CANTIDAD DE EFECTIVO



La #FiscalíaQro ejecutó diversas diligencias de cateo en los municipios de Querétaro y San Juan del Río, derivadas de investigaciones por delitos contra la… pic.twitter.com/5Zcr6vojnX — Fiscalía General del Estado de Querétaro (@fiscaliaqro) August 26, 2026 Como resultado de las diligencias fueron aseguradas tres armas de fuego, cartuchos útiles y dos cargadores. También se localizaron sustancias con características de narcótico y diversas cantidades de dinero en efectivo, cuyo monto no fue precisado. Entre los objetos asegurados se encuentran además dos teléfonos celulares y una tableta electrónica, mientras que tres inmuebles quedaron bajo resguardo de las autoridades. Las dos personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme avance el procedimiento correspondiente. La Fiscalía indicó que los indicios asegurados serán sometidos a procesamiento y análisis pericial, con el propósito de continuar las investigaciones relacionadas con los cateos realizados en ambos municipios.