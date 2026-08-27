VIE 14 FEB
30°

Nacional

Dos detenidos tras cateos por narcóticos y efectivo en Querétaro

Por: Ángeles Núñez

26 Agosto 2026, 10:44

Compartir
WhatsApp

Cateos en Querétaro y San Juan del Río dejaron dos detenidos, tres armas, cartuchos, narcóticos, efectivo y tres inmuebles asegurados

Dos detenidos tras cateos por narcóticos y efectivo en Querétaro
Publicidad

Dos personas fueron detenidas durante una serie de cateos simultáneos en Querétaro y San Juan del Río, realizados como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro y derivados de investigaciones por delitos contra la salud.

La Fiscalía General del Estado informó que las diligencias se efectuaron en las colonias Lomas de San Juan y Sección Campestre, en San Juan del Río, así como en Milenio III y San Antonio del Maurel, en la capital queretana.

Los operativos fueron encabezados por personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de elementos de la Policía Estatal, policías municipales y personal del Gabinete de Seguridad de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Como resultado de las diligencias fueron aseguradas tres armas de fuego, cartuchos útiles y dos cargadores. También se localizaron sustancias con características de narcótico y diversas cantidades de dinero en efectivo, cuyo monto no fue precisado.

Entre los objetos asegurados se encuentran además dos teléfonos celulares y una tableta electrónica, mientras que tres inmuebles quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Las dos personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme avance el procedimiento correspondiente.

La Fiscalía indicó que los indicios asegurados serán sometidos a procesamiento y análisis pericial, con el propósito de continuar las investigaciones relacionadas con los cateos realizados en ambos municipios.

 

Comentarios