Dos accidentes de motocicleta dejan cuatro muertos en Morelia

Policías y paramédicos acudieron al sitio, donde localizaron a tres hombres sin signos vitales y dos motocicletas involucradas en el accidente

Cuatro hombres murieron y uno más resultó lesionado en dos accidentes de motocicleta registrados con pocas horas de diferencia durante la madrugada de este domingo 6 de septiembre en Morelia, Michoacán.

El percance más grave ocurrió en el bulevar García de León, donde tres personas perdieron la vida tras un accidente entre dos motocicletas. El segundo se registró frente a la Fuente de Las Tarascas y dejó un motociclista fallecido y otro herido.

Tres hombres mueren en el bulevar García de León

Alrededor de las 04:00 horas, automovilistas reportaron al número de emergencias 911 que varias personas se encontraban tendidas sobre el pavimento del bulevar García de León, frente al inmueble marcado con el número 313, en la colonia Chapultepec Sur.

Policías y paramédicos acudieron al sitio, donde localizaron a tres hombres sin signos vitales y dos motocicletas involucradas en el accidente: una Bajaj roja, negra y blanca, además de una Italika negra.

Las autoridades investigan si las motocicletas chocaron entre sí o si sus ocupantes derraparon. También buscan determinar cómo viajaban distribuidas las tres víctimas en las dos unidades.

Los fallecidos permanecían sin identificar en los reportes más recientes. El área fue acordonada mientras especialistas procesaban la escena y recababan los indicios necesarios para reconstruir la trayectoria de las motocicletas.

Motociclista derrapa frente a la Fuente de Las Tarascas

Horas después, al amanecer, otro accidente ocurrió sobre la avenida Francisco I. Madero Oriente, cerca del cruce con la calle Manuel Villalongín, junto al Acueducto y frente a la Fuente de Las Tarascas.

De acuerdo con los primeros datos, dos jóvenes circulaban en una motocicleta procedente de la avenida Acueducto cuando, al incorporarse a Madero Oriente, el conductor perdió el control y ambos cayeron sobre el pavimento.

Personas que se encontraban en la zona solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia. Uno de los ocupantes fue localizado inconsciente, boca arriba y con una lesión visible en el pómulo izquierdo.

Paramédicos de la Cruz Roja le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente confirmaron que había fallecido debido a la gravedad de sus lesiones.

El sobreviviente fue identificado como Ángel, de 26 años, quien permanecía consciente y manifestó dolor en diferentes partes del cuerpo. Los primeros reportes indicaron que no presentaba lesiones visibles de consideración, aunque recibió valoración médica.

Fiscalía investiga las causas de ambos accidentes

Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, adscrito a la Unidad de Atención Inmediata, realizó las diligencias en los dos puntos y ordenó el traslado de los cuatro cuerpos al Servicio Médico Forense.

Las necropsias y los procedimientos de identificación formarán parte de las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los accidentes y determinar si existió algún otro factor relacionado.

Hasta el momento, no se ha confirmado si los involucrados utilizaban casco, circulaban a exceso de velocidad o habían consumido alcohol. Tampoco se reportan personas detenidas por estos hechos.