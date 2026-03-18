Doña Carlota deja la cárcel y seguirá en arresto domiciliario

Un juez autorizó que Doña Carlota, acusada de asesinar a dos personas por la invasión de su propiedad, continúe su proceso en arresto domiciliario.

Un juez autorizó que Doña Carlota, acusada de asesinar a dos personas tras un conflicto por la invasión de su propiedad, continúe su proceso penal bajo arresto domiciliario.

La medida fue concedida durante una audiencia reciente, luego de una solicitud promovida por su hijo quien la representa legalmente, en la que se argumentó su condición de adulta mayor como un factor relevante para modificar la medida cautelar.

Juez concede medida por condición de adulta mayor

Durante la audiencia, la defensa expuso que la edad de la imputada debía ser considerada para garantizar un proceso en condiciones adecuadas, lo que derivó en la autorización para que enfrente el juicio desde su domicilio.

Con esta resolución, Doña Carlota dejará la prisión preventiva y permanecerá bajo resguardo en su vivienda mientras avanzan las investigaciones y el proceso legal en su contra.

El caso que se viralizó en redes sociales

El caso de Doña Carlota cobró relevancia a nivel nacional luego de que se difundieran versiones sobre los hechos, en los que presuntamente habría accionado un arma contra personas que invadieron su propiedad.

La situación generó un intenso debate en redes sociales, donde usuarios se dividieron entre quienes consideraban que actuó en defensa de su patrimonio y quienes exigían justicia por las víctimas.

La viralización del caso también puso sobre la mesa temas como la invasión de propiedades, la seguridad jurídica y los límites de la legítima defensa en México.

Doña Carlota N hizo justicia por propia mano, ella y su familia intentaron recuperar una casa en Chalco, los habían invadido.



Hoy, la señora descubrió que no se puede matar sin recibir un castigo y ya la detuvieron. pic.twitter.com/KDNH44SNUu — apartadomex (@ApartadoMex) April 2, 2025

Vinculación a proceso y detalles del caso

Fue en el mes de abril del 2025 cuando una jueza del Estado de México vinculó a proceso a Carlota “N”, de 73 años, así como a sus hijos Eduardo y Mariana Santana, por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Los hechos ocurrieron el 1 de julio del 2025 en Chalco, Estado de México, cuando presuntamente la familia intentó desalojar a varias personas de una vivienda de su propiedad.

Durante el enfrentamiento, Carlota y su hijo Eduardo habrían disparado contra los ocupantes, lo que provocó la muerte de un hombre de más de 40 años y un joven de 19, además de dejar a un menor de edad herido.

En tanto, Mariana Santana, aunque no portaba armas, presuntamente participó en los hechos y posteriormente huyó junto con su madre y su hermano.

Proceso legal continuará en curso

Pese al cambio en la medida cautelar, las autoridades señalaron que el proceso penal seguirá su curso conforme a la ley, por lo que será en las siguientes etapas donde se determine la responsabilidad de los implicados.

El caso se mantiene bajo análisis judicial y continúa generando atención pública debido a las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.