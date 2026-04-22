Doctora fue asesinada por un presunto error durante operativo

Los hechos se registraron en la caseta de cobro de Tihuatlán, donde la doctora viajaba en una camioneta acompañada de otra mujer.

La muerte de la doctora Bertha Burciaga Morán en la autopista México–Tuxpan ha generado consternación en el sector salud, luego de que se confirmara que la víctima no tenía relación con los hechos que detonaron el operativo policiaco.

La mujer, de 38 años, se desempeñaba como médica especialista en anestesiología y trabajaba en el Hospital General de Zona No. 24 del IMSS en Poza Rica, donde era reconocida por su trayectoria profesional y atención a pacientes.

¿Quién era la doctora Bertha Burciaga?

Bertha Burciaga Morán era originaria de Puebla y desarrolló su carrera dentro del sector salud en Veracruz, consolidándose como anestesióloga. Su labor consistía en participar en procedimientos quirúrgicos, siendo una figura clave dentro del equipo médico.

Compañeros y trabajadores del sector la describieron como una profesionista comprometida, con vocación de servicio y reconocida entre sus colegas por su desempeño.

¿Cómo ocurrió el ataque en la autopista México–Tuxpan?

Los hechos se registraron en la caseta de cobro de Tihuatlán, donde la doctora viajaba en una camioneta acompañada de otra mujer. En ese momento, autoridades realizaban un operativo tras el robo de un vehículo, lo que derivó en una persecución.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad en la que viajaban fue confundida con la de presuntos delincuentes, lo que provocó que elementos de seguridad abrieran fuego.

Como resultado, la doctora perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante resultó lesionada y fue trasladada para recibir atención médica.

Investigación y reacción del sector salud

Tras lo ocurrido, autoridades iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer el uso de la fuerza durante el operativo. El caso ha generado indignación entre trabajadores de la salud en Veracruz.

Organizaciones y colegas han manifestado su pesar por la muerte de la especialista, destacando que se trató de una víctima colateral que se encontraba en el lugar equivocado durante el despliegue policiaco.