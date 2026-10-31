Distribuye IMSS equipo a 39 hospitales; incluyen a Nuevo León

El paquete incluye 20 ultrasonidos con visualización 3D, 17 electrocardiógrafos y monitores multiparamétricos para cuidados intensivos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzó la distribución de 47 equipos médicos especializados que serán destinados a 39 hospitales del país.

Dicha entrega fue encabezada este viernes por su director general, Zoé Robledo, desde el almacén central del organismo en Vallejo, como parte del plan de 12 acciones en 120 días para mejorar la atención a los derechohabientes.

El paquete incluye 20 equipos de ultrasonido con visualización en 3D, 17 electrocardiógrafos y monitores multiparamétricos para vigilar los signos vitales de pacientes en áreas de cuidados intensivos.

Robledo explicó que los aparatos llegaron el jueves y que este viernes se realizaría la capacitación del personal que los utilizará. En el acto participaron 39 directoras y directores de los hospitales que recibirán el equipo.

“Este equipo no se decidió su destino en una oficina, lo pidieron en la escucha, en el ejercicio de piso por piso”, señaló el funcionario, al explicar que las solicitudes fueron recogidas directamente de médicas, médicos, personal de enfermería y técnicos.

La entrega corresponde a la quinta acción del programa anunciado por el IMSS, que contempla la adquisición de 2,917 equipos médicos durante los próximos 120 días.

Entre las unidades beneficiadas se encuentran hospitales de Parral y Anáhuac, en Chihuahua; Casimiro Castillo, en Jalisco; Cuautla, Morelos; Apodaca, Nuevo León; Huatulco y Tuxtepec, Oaxaca; Tepeji del Río y Ciudad Sahagún, Hidalgo; Cozumel, Quintana Roo; Guasave, Sinaloa; Miguel Alemán y Reynosa, Tamaulipas; San Luis de la Paz, Guanajuato; Texcoco, Estado de México, y Palaú, Coahuila, entre otras localidades.

Además, invitó a dos trabajadores de hospitales beneficiados a explicar cómo cambiará la atención con los nuevos aparatos.

El doctor Carmona, radiólogo del Hospital General de Zona número 71 de Veracruz Norte, explicó que el equipo de ultrasonido recibido es de gama alta y permitirá realizar estudios materno-fetales con un transductor de alta frecuencia, además de evaluaciones vasculares y musculoesqueléticas mediante un transductor lineal.

“Con esto vamos a poder ayudar a hacer diagnósticos más tempranos y más precisos para unos tratamientos oportunos en pro de las familias veracruzanas”, comentó.

El equipo permitirá ampliar la capacidad de diagnóstico del hospital y contar con herramientas para detectar oportunamente distintas condiciones de salud.

La doctora Villagrán, médica familiar del Hospital de Subzona con Medicina Familiar de Anáhuac, Chihuahua, explicó que su unidad recibió un electrocardiógrafo que había sido solicitado durante más de cinco años.

Aunque el hospital ya contaba con uno, el aparato era antiguo y presentaba fallas. La falta de refacciones dificultaba su reparación y, en algunos casos, los pacientes tenían que ser trasladados sin contar con un estudio electrocardiográfico.

“Tenemos más de cinco años con la gestión del electrocardiógrafo y gracias a esta estrategia piso por piso escuchativa, pues esta vez lo recibimos”, relató.

Señaló que el nuevo equipo permitirá identificar a tiempo emergencias como un código infarto y actuar con mayor rapidez.

También será utilizado para estudios preoperatorios de pacientes atendidos en la unidad, que cuenta con quirófano y apoya al hospital de zona de Cuauhtémoc.

“Esto nos va a permitir detectar a tiempo situaciones como código infarto, resolverlo en el momento”, explicó Villagrán.

La entrega forma parte del plan de 12 acciones

El programa presentado por Zoé Robledo el pasado 27 de octubre contempla una inversión de $11,745 millones de pesos y busca atender necesidades de infraestructura, equipamiento, personal y servicios médicos en un plazo de 120 días.

Además de la compra de 2,917 equipos, la estrategia incluye la incorporación de tecnología de alta especialidad, mantenimiento de aparatos hospitalarios, adquisición de camas y camillas, contratación de médicos especialistas y acciones para reducir el rezago en consultas y cirugías.

Finalmente, Robledo aseguró que el instituto continuará con la dinámica de escuchar las necesidades del personal y atenderlas en los hospitales.