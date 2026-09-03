Disputa por dinero habría desatado el asesinato de tecladista

El hallazgo de las víctimas ocurrió alrededor de las 23:50 horas, cuando policías municipales acudieron al departamento tras recibir el reporte de los hechos

Una disputa económica que habría comenzado por un préstamo de $300 mil pesos es una de las líneas que se investigan tras el asesinato del tecladista y productor musical Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, y otras tres personas en un departamento de Zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

De acuerdo con reportes periodísticos, Meléndez presuntamente se reuniría con Diego Sebastián “N”, identificado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México como su socio, para tratar un préstamo por $300 mil pesos.

El encuentro habría derivado en una discusión y posteriormente en el multihomicidio. Sin embargo, la Fiscalía no ha confirmado oficialmente que el dinero sea el móvil del ataque.

Cuatro víctimas y un menor localizado con vida

La investigación oficial establece que entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre, dos hombres habrían participado en los hechos y que uno de ellos aprovechó la relación de confianza que mantenía con las víctimas para ingresar al domicilio ubicado en el fraccionamiento Grand Viure.

Jonathan Meléndez, de 38 años, fue asesinado junto con su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; su hija de tres años y una joven de 21 años que trabajaba en el domicilio.

La mascota de la familia también fue localizada sin vida.

La Fiscalía informó que algunas de las víctimas fueron encontradas maniatadas y otras presentaban impactos de arma de fuego.

En el inmueble también fue localizado un menor de seis años con vida y sin signos de violencia.

El niño fue puesto bajo resguardo y posteriormente entregado a sus familiares.

El hallazgo de las víctimas ocurrió alrededor de las 23:50 horas, cuando policías municipales acudieron al departamento tras recibir el reporte de los hechos.

Detienen a dos probables responsables

Como resultado de las primeras investigaciones, la FGJEM, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, logró detener a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados como probables responsables.

Diego Sebastián “N” es identificado como socio de Meléndez y como probable autor del homicidio múltiple, mientras que Gerardo “N” es investigado por su probable intervención. Las autoridades han señalado que ambos fueron ubicados y detenidos en menos de 12 horas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la coordinación entre las autoridades federales, mexiquenses y capitalinas para localizar a los sospechosos.

Los dos detenidos quedaron a disposición de las autoridades, mientras continúan las investigaciones para establecer con precisión el móvil y determinar la responsabilidad de cada uno.

Así ocurrió el multihomicidio

-17:30-19:40 horas

De acuerdo con la FGJEM, en ese lapso del martes 1 de septiembre habrían ocurrido los hechos dentro de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda.

-El acceso

Las investigaciones establecieron que uno de los presuntos implicados habría ingresado aprovechando la relación de confianza que mantenía con las víctimas.

-La agresión

Jonathan Meléndez, de 38 años, fue localizado sin vida. Su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo, su hija de tres años y una joven de 21 años también fueron asesinadas.

-El hallazgo

A las 23:50 horas, la Policía Municipal de Atizapán reportó el hallazgo de las cuatro víctimas y de un perro, también sin vida.

-Un menor sobrevivió

En el inmueble fue localizado un niño de seis años con vida y sin signos de violencia, quien posteriormente fue entregado a sus familiares.

-Menos de 12 horas después

Las autoridades ubicaron y detuvieron a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” con apoyo de la SSPC y la SSC de la Ciudad de México.

¿Quiénes son los detenidos?

Diego Sebastián “N”

Es señalado por la FGJEM como socio de Jonathan Meléndez y probable autor del multihomicidio. Las investigaciones apuntan a que habría utilizado la relación de confianza que mantenía con la víctima para acceder al domicilio sin levantar sospechas.

Fue detenido mediante un operativo coordinado entre autoridades mexiquenses, federales y capitalinas.

Gerardo “N”

Fue detenido previamente y es investigado por su probable intervención en los mismos hechos. Hasta ahora, las autoridades no han detallado públicamente cuál habría sido su participación específica. Reportes periodísticos señalan que presuntamente habría trasladado y ayudado a escapar a Diego Sebastián “N”, versión que aún es materia de investigación.

Ambos permanecen bajo investigación y su situación jurídica deberá ser determinada por las autoridades correspondientes.

La pista del móvil

La principal línea difundida hasta ahora apunta a un conflicto económico entre Jonathan Meléndez y Diego Sebastián “N”, identificado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como socio del productor musical y probable autor del homicidio múltiple.

De acuerdo con información atribuida al periodista Carlos Jiménez, Meléndez presuntamente entregaría a su socio un préstamo de $300 mil pesos.

El encuentro habría terminado en una discusión que escaló hasta el asesinato del músico, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar.

La Fiscalía mexiquense no ha confirmado oficialmente que el préstamo sea el móvil del crimen. Su versión establece únicamente que uno de los detenidos habría aprovechado una relación de confianza con las víctimas para ingresar al departamento.