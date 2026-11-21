Tras verificar Dolphin Connection Cancún, la Profepa fijó etapas técnicas y plazos para llevar los delfines a un corral marino en Quintana Roo.

El incumplimiento de cinco de las seis medidas impuestas en agosto pasado llevó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a ordenar, como medida de seguridad, el traslado de los delfines asegurados precautoriamente en Dolphin Connection Cancún —antes Dolphinaris Cancún—, en Quintana Roo.

Durante una visita de verificación en el establecimiento, la autoridad ambiental constató que no se cumplieron en los términos ordenados las disposiciones de enriquecimiento ambiental vespertino, vigilancia médica nocturna, reparación e instalación de malla sombra, adecuación de bordes y salientes, ni la evaluación médica y etológica individual; únicamente la mejora del sistema de soporte de vida registró un cumplimiento parcial.

Un proceso técnico y progresivo antes del movimiento

A través del Acuerdo emitido, la Profepa determinó que los ejemplares deberán ser llevados a un corral marino con condiciones adecuadas de seguridad, infraestructura, manejo y atención médico-veterinaria especializada, acordes con lo que requieren los delfines.

Sin embargo, el traslado no se ejecutará de manera arbitraria, sino bajo el principio precautorio y mediante etapas técnicas y plazos obligatorios para la empresa responsable.

El recinto deberá proponer especialistas u organizaciones especializadas —cuya idoneidad será evaluada por la Profepa— para las labores de evaluación, estabilización, rehabilitación y preparación de los ejemplares.

Se deberá solicitar una evaluación inicial médica, conductual, ambiental y operativa para elaborar un plan de remediación, estabilización y preparación con cronograma y seguimiento.

También tendrá que presentarse una propuesta de instalaciones receptoras, cuya viabilidad técnica deberá quedar acreditada antes de mover a los animales.

La Procuraduría anunció que mantendrá la vigilancia y el seguimiento de estas disposiciones para resguardar la salud, integridad física, trato digno y protección de los delfines en el destino quintanarroense.