Disparan contra conductor de pipa por no ceder el paso

Tras los disparos, habitantes de la zona salieron de sus domicilios alarmados y solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

Un conflicto vial entre dos conductores escaló a un ataque armado en calles de la cabecera municipal de Chimalhuacán, Estado de México, luego de que uno de los involucrados disparara contra un operador de camión tipo pipa tras una discusión por no ceder el paso.

El hecho quedó registrado en video y fue difundido en redes sociales, donde se observa el momento en que ambos hombres intercambian insultos y reclamos antes de que la situación se salga de control.

¿Cómo inició la discusión entre los conductores?

De acuerdo con las imágenes, los hechos ocurrieron la calle Corregidora, donde los dos automovilistas se enfrentaron verbalmente tras un conflicto vial.

La tensión aumentó en cuestión de segundos debido a que ninguno de los implicados accedía a ceder el paso, lo que derivó en una confrontación directa en plena vía pública.

Disparo deja a pipero tendido en el asfalto

En el video se aprecia el momento en que uno de los sujetos saca un arma de fuego y dispara contra el operador de la pipa, quien cae al suelo ante la mirada de vecinos.



“¡Carnal, carnal, por qué te bajaste del camión!”, se escucha decir a un hombre que se acerca al lugar tras las detonaciones.

Tras los disparos, habitantes de la zona salieron de sus domicilios alarmados y solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

Preocupa aumento de violencia por conflictos viales

El caso generó inquietud entre residentes, quienes señalaron el incremento de conductas agresivas entre automovilistas y la falta de cultura vial.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención del agresor ni el estado de salud de la víctima, mientras continúan las investigaciones del caso.