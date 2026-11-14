Disminuye 27.65 % superficie de plantíos de amapola en México

El séptimo informe de monitoreo presentado por autoridades federales y la UNODC reveló una baja significativa en los cultivos ilícitos.

El Gobierno de México y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC México) presentaron el séptimo informe "México, Monitoreo de Plantíos de Amapola 2022-2023 y 2023-2024", el cual revela una importante disminución en la superficie estimada de cultivos de amapola en el país.

De acuerdo con el documento, la superficie sembrada pasó de 11,095 hectáreas (ha) en el periodo 2022-2023 a 8,028 ha en el ciclo 2023-2024, lo que representa una baja significativa del 27.65%. El estudio detalla las tendencias y estimaciones obtenidas mediante el proyecto interinstitucional MEXK54, que cuenta con el respaldo técnico de estándares internacionales de la UNODC y la participación de la Defensa, Marina, FGR y SRE.

Descenso en rendimiento y producción potencial de goma de opio

El informe también destaca reducciones importantes en los indicadores de rendimiento y producción en las zonas históricas de cultivo, ubicadas principalmente en estados como Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Chihuahua y Durango.

Rendimiento nacional de goma de opio: Se ubicó en 14.99 kg/ha en 2022-2023 y descendió a 13.16 kg/ha en 2023-2024 (una disminución del 12.21 %).

Se ubicó en 14.99 kg/ha en 2022-2023 y descendió a 13.16 kg/ha en 2023-2024 (una disminución del 12.21 %). Producción potencial de goma de opio seco: Tras registrar 166.31 toneladas métricas (TM) en el ciclo 2022-2023, cayó a 105.64 TM en 2023-2024, reflejando una reducción del 36.48 %.

Tras registrar 166.31 toneladas métricas (TM) en el ciclo 2022-2023, cayó a 105.64 TM en 2023-2024, reflejando una reducción del 36.48 %. Concentración de morfina: El análisis químico forense de la FGR indicó que la concentración nacional pasó del 16.93 % (2022-2023) al 15.84 % en el periodo más reciente.

Cooperación interinstitucional basada en evidencia científica

Con más de 14 años de trayectoria desde el inicio del proyecto MEXK54 en abril de 2012, este mecanismo de cooperación se ha consolidado para dotar al Estado mexicano de información estadística confiable y técnicamente validada.

La UNODC reconoció el compromiso de las instituciones participantes y subrayó que estos datos científicos resultan fundamentales para el diseño de políticas públicas orientadas al desarrollo integral y sostenible de las comunidades afectadas.