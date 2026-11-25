La controversia comenzó por la difusión de fotografías en las que aparece en ropa interior acompañado de otros dos hombres e ingiriendo bebidas alcohólicas

Esteban Ramírez Zepeta renunció a la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz, luego de la controversia desatada por la difusión de fotografías en las que aparece en ropa interior, acompañado de otros dos hombres y consumiendo bebidas alcohólicas.

A través de sus redes sociales, el ahora exdirigente informó que tomó la determinación por cuenta propia tras sostener un encuentro con la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, al señalar que la prioridad debe ser colocar al movimiento y su lucha por delante.

Asimismo, aseguró mantenerse tranquilo y adelantó que continuará dentro de Morena participando junto a la militancia y los simpatizantes.

He decidido presentar mi renuncia al CEN como presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz. Como siempre lo he hecho, seguiré caminando el territorio abonando por el movimiento de la transformación. https://t.co/DgrbhyP87D — Esteban Rmz. Zepeta (@EstebanRZepeta) November 24, 2026 Reproches internos y postura de la gubernatura La dimisión ocurre tras casi seis años de Ramírez Zepeta al frente de Morena en la entidad, un periodo marcado por distintos episodios polémicos. Tras hacerse públicas las imágenes, integrantes del propio partido expresaron su malestar y reprobaron lo ocurrido. Antes de que se hiciera oficial la renuncia, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, calificó como reprobables tanto las fotografías como la conducta del dirigente partidista, al subrayar que quienes desempeñan cargos públicos deben conducirse como ejemplo en su vida pública y privada. “Es reprobable, porque nosotros como funcionarios, somos ejemplo, tenemos que dar ejemplo en nuestra vida pública y privada, quienes tenemos un encargo, el partido tendrá que hacer lo conducente”. Trayectoria al frente del partido Antes de asumir la dirigencia estatal de Morena —contienda a la que accedió tras separarse de ese puesto—, Esteban Ramírez Zepeta se desempeñó como jefe de la Oficina del Gobernador durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez.