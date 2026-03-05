Diputados reciben iniciativa de reforma electoral de Sheinbaum

Tras la recepción del documento, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, turnó la iniciativa a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales

En una jornada marcada por el inicio de un nuevo debate legislativo, la Cámara de Diputados recibió este miércoles formalmente la iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El paquete de reformas, que contempla diez cambios constitucionales, busca transformar el sistema de representación, reducir costos operativos y establecer límites estrictos a la reelección. Tras la recepción del documento, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, turnó la iniciativa a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral para su análisis y dictaminación. Una reforma de "ajustes", no de sustitución El documento publicado en la Gaceta Parlamentaria defiende la necesidad de modificar la Constitución bajo el argumento de perfeccionar el sistema actual. Según el texto, la propuesta responde a desafíos contemporáneos como los altos costos, la complejidad administrativa y la duplicidad de funciones. "Se trata de transitar hacia un modelo en el que la pluralidad no sea resultado exclusivo de acuerdos internos partidistas, sino de la expresión directa de la voluntad popular", señala la exposición de motivos.

Los puntos clave del proyecto

La iniciativa, denominada por el Ejecutivo como el “Decálogo por la Democracia”, destaca por los siguientes ejes:

Representación proporcional: No se eliminan los 200 diputados plurinominales, pero se propone transformar su elección para evitar designaciones "cupulares" y dar mayor peso al voto ciudadano.

Austeridad: Se plantea una reducción del 25% en el gasto electoral , afectando directamente al INE, institutos estatales y partidos políticos.

No reelección: Se busca prohibir la reelección inmediata de cargos de elección popular a partir del año 2030.

Nuevas tecnologías: Se incluye la regulación del uso de inteligencia artificial en la propaganda electoral.

Voto en el extranjero: Se establece que el Padrón Electoral y la Lista Nominal de residentes en el extranjero tengan carácter permanente.

Calendario y transición

La reforma establece plazos estrictos para su implementación en caso de ser aprobada:

15 de mayo de 2025: Fecha límite para que el Congreso modifique las leyes relativas al Padrón Electoral en el extranjero. 15 de mayo de 2026: Plazo máximo para que tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas estatales armonicen su marco jurídico con el nuevo decreto.

El reto legislativo

Al tratarse de una reforma a la Constitución Política, la iniciativa de la presidenta Sheinbaum no podrá ser aprobada por mayoría simple. El bloque oficialista requerirá de una mayoría calificada (dos terceras partes de los legisladores presentes) para sacar adelante los cambios propuestos antes de que los tiempos electorales de los próximos años entren en vigor.