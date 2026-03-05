Diputados reciben iniciativa de reforma electoral de Sheinbaum

En una jornada marcada por el inicio de un nuevo debate legislativo, la Cámara de Diputados recibió este miércoles formalmente la iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El paquete de reformas, que contempla diez cambios constitucionales, busca transformar el sistema de representación, reducir costos operativos y establecer límites estrictos a la reelección.
Tras la recepción del documento, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, turnó la iniciativa a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral para su análisis y dictaminación.
Una reforma de "ajustes", no de sustitución
El documento publicado en la Gaceta Parlamentaria defiende la necesidad de modificar la Constitución bajo el argumento de perfeccionar el sistema actual. Según el texto, la propuesta responde a desafíos contemporáneos como los altos costos, la complejidad administrativa y la duplicidad de funciones.
"Se trata de transitar hacia un modelo en el que la pluralidad no sea resultado exclusivo de acuerdos internos partidistas, sino de la expresión directa de la voluntad popular", señala la exposición de motivos.