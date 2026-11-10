Diputados discutirán recorte al INE en el presupuesto de 2027

El proyecto aprobado en comisiones plantea un gasto total de $10.6 billones de pesos, frente a ingresos presupuestarios estimados en 9.2 billones

La Cámara de Diputados discutirá esta semana el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, que contempla un recorte de $6,000 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), en un año en el que se realizarán elecciones en 17 entidades del país.

El proyecto aprobado en comisiones plantea un gasto total de $10.6 billones de pesos, frente a ingresos presupuestarios estimados en 9.2 billones, y prevé destinar alrededor de 1.3 billones al pago de la deuda pública.

La fecha límite para su aprobación es el 15 de noviembre.

El recorte al INE y la reasignación de recursos

Uno de los principales ajustes corresponde al presupuesto del INE.

El proyecto original contemplaba asignarle $42,275 millones de pesos, cifra superior a los $31,431 millones solicitados por el propio organismo en su anteproyecto.

Sin embargo, tras las modificaciones, se redujeron $6,000 millones de pesos a esa partida.

Los recursos fueron reasignados principalmente a la Secretaría de Educación Pública, con $3,618 millones adicionales; Medio Ambiente, con $1,000 millones, y Comunicaciones y Transportes, con 700 millones.

También se aprobaron incrementos para las secretarías de las Mujeres, con 361.9 millones; Gobernación, con 300 millones, y Turismo, con 20 millones de pesos.

El gasto en dependencias y el costo de la deuda pública

Para el funcionamiento de las 20 secretarías de Estado se proyecta un presupuesto conjunto de 2.4 billones de pesos. Bienestar y Educación concentrarán 1.18 billones: 674 mil 510 millones para la primera y 513 mil 15 millones para la SEP.

La Secretaría de Energía tendrá 267 mil 439 millones de pesos, mientras que el IMSS-Bienestar recibirá 172 mil 492 millones, ambos montos sin cambios respecto a 2026.

En tanto, el costo de la deuda pública ascenderá a 1 billón 306 mil millones de pesos; este rubro absorberá, junto con sus intereses, 14 de cada 100 pesos del gasto total.

Además, se reasignarán 6 mil 500 millones de pesos de Conagua para construir los acueductos Calderón-San Gaspar y Sustituto Chapala-Guadalajara, con el objetivo de atender el suministro de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

¿En qué se redistribuirán los recursos del PEF 2027?