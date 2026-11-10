Diputados discutirán recorte al INE en el presupuesto de 2027

La Cámara de Diputados discutirá esta semana el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, que contempla un recorte de $6,000 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), en un año en el que se realizarán elecciones en 17 entidades del país.
El proyecto aprobado en comisiones plantea un gasto total de $10.6 billones de pesos, frente a ingresos presupuestarios estimados en 9.2 billones, y prevé destinar alrededor de 1.3 billones al pago de la deuda pública.
La fecha límite para su aprobación es el 15 de noviembre.
El recorte al INE y la reasignación de recursos
Uno de los principales ajustes corresponde al presupuesto del INE.
El proyecto original contemplaba asignarle $42,275 millones de pesos, cifra superior a los $31,431 millones solicitados por el propio organismo en su anteproyecto.
Sin embargo, tras las modificaciones, se redujeron $6,000 millones de pesos a esa partida.
Los recursos fueron reasignados principalmente a la Secretaría de Educación Pública, con $3,618 millones adicionales; Medio Ambiente, con $1,000 millones, y Comunicaciones y Transportes, con 700 millones.
También se aprobaron incrementos para las secretarías de las Mujeres, con 361.9 millones; Gobernación, con 300 millones, y Turismo, con 20 millones de pesos.
El gasto en dependencias y el costo de la deuda pública
Para el funcionamiento de las 20 secretarías de Estado se proyecta un presupuesto conjunto de 2.4 billones de pesos. Bienestar y Educación concentrarán 1.18 billones: 674 mil 510 millones para la primera y 513 mil 15 millones para la SEP.
La Secretaría de Energía tendrá 267 mil 439 millones de pesos, mientras que el IMSS-Bienestar recibirá 172 mil 492 millones, ambos montos sin cambios respecto a 2026.
En tanto, el costo de la deuda pública ascenderá a 1 billón 306 mil millones de pesos; este rubro absorberá, junto con sus intereses, 14 de cada 100 pesos del gasto total.
Además, se reasignarán 6 mil 500 millones de pesos de Conagua para construir los acueductos Calderón-San Gaspar y Sustituto Chapala-Guadalajara, con el objetivo de atender el suministro de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
¿En qué se redistribuirán los recursos del PEF 2027?
- Recorte al INE: Se reducirán 6,000 millones de pesos al presupuesto del organismo electoral, pese a que el próximo año habrá elecciones en 17 entidades.
- Educación y Medio Ambiente: La SEP recibirá 3,618 millones de pesos adicionales y Medio Ambiente tendrá un incremento de 1,000 millones.
- Más recursos a otras dependencias: Comunicaciones y Transportes obtendrá 700 millones de pesos extra; la Secretaría de las Mujeres, 361.9 millones; Gobernación, 300 millones, y Turismo, 20 millones.
- Gasto social: Bienestar y Educación concentrarán conjuntamente 1.18 billones de pesos, con asignaciones de 674,510 millones y 513,015 millones, respectivamente.
- Pago de la deuda: Se destinarán 1.3 billones de pesos al costo financiero de la deuda pública, equivalente a 14 de cada 100 pesos del gasto total.
- Obras hidráulicas: Se reasignarán 6,500 millones de pesos de Conagua para construir los acueductos Calderón-San Gaspar y Sustituto Chapala-Guadalajara, en Jalisco.