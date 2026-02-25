Diputados de MC reciben alta tras atentado en Culiacán

Sergio Torres y Elizabeth Montoya fueron dados de alta tras el ataque a balazos del 28 de enero; Montoya perdió un ojo y Torres requiere rehabilitación física

Los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) Sergio Torres y Elizabeth Montoya Ojeda fueron dados de alta tras casi un mes de hospitalización luego de un atentado a balazos ocurrido en Culiacán, Sinaloa, el pasado 28 de enero.

El 23 de febrero, Torres abandonó el Hospital Ángeles para continuar su recuperación en casa, donde deberá seguir un proceso de rehabilitación física. Previo a su salida, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, informó que el legislador había sido sometido a al menos dos cirugías en la cabeza y a la reconstrucción de una mano.

El ataque ocurrió cuando ambos diputados viajaban en una camioneta por la zona centro de Culiacán. El conductor del vehículo sufrió lesiones leves, mientras que los legisladores requirieron atención especializada. Montoya fue dada de alta tras evolucionar favorablemente, aunque lamentablemente perdió un ojo.

“Aquí con muchas ganas de continuar con mi trabajo, dejando de lado este hecho tan lamentable y tan inesperado”, declaró Montoya.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó la detención de Emir Bazoco, alias ‘Compa Güero’, por su presunta participación en el atentado. Según la Fiscalía de Sinaloa, al menos seis personas estuvieron involucradas en los hechos.

La diputada Montoya señaló desconocer los motivos del ataque: “No tenemos ni la menor idea. Nunca hemos tenido ningún problema con nadie, nunca hemos recibido ninguna amenaza”, afirmó.

Por su parte, la fiscal Claudia Zulema detalló que la investigación avanza en tres líneas, con la identificación de personas a partir de fragmentos de huellas recabados en los vehículos, aunque no ofreció más detalles sobre los motivos o responsables adicionales.

El caso mantiene alerta en Sinaloa y pone de relieve la vulnerabilidad de funcionarios ante ataques armados en la región, mientras los diputados se preparan para retomar sus actividades legislativas.