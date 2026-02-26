Diputados aprueban reducción a la jornada laboral a 40 horas

La reforma al artículo 123 avanza con aplicación gradual hasta 2030l; oposición critica que no garantice dos días de descanso

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este miércoles la reforma al artículo 123 de la Constitución para reducir de forma gradual la semana laboral a 40 horas, con meta de cumplimiento en 2030.

Legisladores de Morena defendieron que la modificación reconoce que el desarrollo económico no puede sostenerse sobre el desgaste permanente de los trabajadores.

Debate se prolonga por más de 12 horas

Durante una discusión que se extendió por más de 12 horas, las bancadas mayoritarias argumentaron que el artículo 123 ya establece que, por cada seis días de labores, los trabajadores deben gozar de “por lo menos” un día de descanso con salario íntegro.

La oposición insistió en que debía precisarse que por cada cinco días trabajados correspondan dos días de descanso, propuesta impulsada en diversas iniciativas. Sin embargo, todas las reservas presentadas por PAN, PRI y MC fueron rechazadas por el bloque mayoritario.

En lo general, la reforma fue aprobada por 469 votos. En lo particular, PRI y MC votaron en contra, mientras que el PAN lo hizo a favor.

Qué cambia con la reforma

El dictamen mantiene la redacción avalada por el Senado para añadir una nueva fracción IV al artículo 123, donde se establece que:

La jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que fije la ley.

Las empresas deberán otorgar al menos un día de descanso por cada seis laborados.

El trabajo extraordinario no podrá exceder de 12 horas semanales.

Las horas extra podrán distribuirse hasta en cuatro horas diarias en un máximo de cuatro días.

Si se rebasa ese límite, deberán pagarse al 200% adicional.

Se prohíben horas extras a menores de 18 años.

La reforma fue enviada a los congresos estatales para su validación.

La propuesta fue planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum y obtuvo mayoría calificada en San Lázaro.

El dictamen mantiene que, por cada seis días de trabajo, las personas deberán disfrutar al menos un día de descanso pagado, punto que concentró buena parte del debate legislativo.

Una vez avalada por los congresos estatales y publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma entrará en vigor al día siguiente conforme a los plazos establecidos en el decreto.