Diputados aprueban ley para reducir pagos en efectivo

El dictamen fue avalado con 327 votos a favor de Morena y sus aliados y 122 en contra de la oposición, por lo que fue turnado al Senado

La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Economía Digital, que establece una ruta para reducir progresivamente el uso de efectivo en servicios y consumo. El primer paso contempla que los pagos de peaje y gasolinas se realicen únicamente mediante tarjetas o aplicaciones móviles.

El dictamen fue avalado con 327 votos a favor de Morena y sus aliados y 122 en contra de la oposición, por lo que fue turnado al Senado.

Hacienda podrá definir otras actividades con pagos digitales

La legislación faculta a la Secretaría de Hacienda para determinar en qué otras “actividades relevantes” dejarán de aceptarse transacciones en efectivo.

Además, incorpora mecanismos como transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, códigos QR y tecnología NFC. También contempla la CURP digital como medio de identificación para la contratación de servicios financieros.

Oposición cuestiona alcance de la medida y costos de adaptación

Morena defendió la medida al señalar que busca ampliar el uso de medios digitales, reducir costos de transacción y facilitar la participación de personas y empresas en la actividad económica.

Sin embargo, la oposición cuestionó que Hacienda tenga margen para ampliar las actividades sujetas a pagos digitales sin criterios suficientemente definidos.

Legisladores del PAN y PRI advirtieron que la medida podría enfrentar dificultades en regiones sin acceso a Internet y entre comerciantes informales y pequeños negocios.

También señalaron que las comisiones bancarias y los costos de adaptación podrían trasladarse a consumidores y comercios, además de cuestionar que la iniciativa no contemple una estrategia suficiente para atender la informalidad.