Diputados aprueban en lo general Ley de Ingresos para 2027

El marco macroeconómico considerado en la propuesta estima un crecimiento real anual del producto interno bruto (PIB) de entre 1.5 y 2.5 por ciento

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2027, con 331 votos a favor, 118 en contra y ninguna abstención.

Ley de Ingresos prevé 10.6 billones de pesos para 2027

El dictamen, correspondiente al Paquete Económico del próximo año, prevé ingresos federales por 10.6 billones de pesos, de los cuales alrededor de 6.3 billones provendrían de la recaudación de impuestos.

Además, contempla un endeudamiento neto de 1.7 billones de pesos y autoriza operaciones de financiamiento para Petróleos Mexicanos (Pemex) por más de 160 mil millones de pesos, así como para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 16 mil 742 millones de pesos. También incluye 3 mil 500 millones de pesos de endeudamiento para el Gobierno de la Ciudad de México.

Prevén crecimiento del PIB de entre 1.5 y 2.5 por ciento

El marco macroeconómico considerado en la propuesta estima un crecimiento real anual del producto interno bruto (PIB) de entre 1.5 y 2.5 por ciento, además de un tipo de cambio de 17.9 pesos por dólar. Tras la aprobación en lo general, el pleno de San Lázaro continuó con la discusión de las reservas presentadas por los legisladores, en una jornada que se anticipa prolongada.

Diputados y Senado tienen plazos para concluir la aprobación

La Cámara de Diputados tiene como fecha límite el 15 de octubre para concluir la aprobación de la Ley de Ingresos y enviarla al Senado, que deberá analizarla, dictaminarla y votarla a más tardar el 31 de octubre.