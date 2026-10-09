Diputados aprueban en lo general la 'Ley Antimemes'

La oposición sostuvo que podría afectar la difusión de memes, caricaturas, sátiras y contenidos utilizados para cuestionar a funcionarios y figuras públicas

Con 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó en lo general este 7 de octubre de 2026 una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor para ampliar las responsabilidades de los proveedores de servicios de internet frente a infracciones en materia de derechos de autor.

El dictamen recibió el respaldo de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.

La propuesta, impulsada por el Ejecutivo federal, ha sido denominada de manera coloquial como 'Ley Antimemes' por sus críticos, debido a las disposiciones que incorpora para los proveedores de internet y a la preocupación de algunos legisladores sobre su posible aplicación a contenidos modificados o paródicos.

¿Por qué la oposición cuestionó la reforma?

Durante el debate en el Pleno de San Lázaro, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron el alcance de la reforma y advirtieron que las nuevas obligaciones podrían generar incentivos para retirar contenidos de manera preventiva.

Los opositores sostuvieron que las disposiciones podrían afectar la difusión de memes, caricaturas, sátiras y otros contenidos utilizados para cuestionar a funcionarios y figuras públicas. El debate incluyó acusaciones de censura y reclamos sobre el impacto que las nuevas reglas podrían tener en la libertad de expresión en internet.

Entre las críticas también se planteó que las posibles sanciones para los proveedores podrían llevarlos a adoptar mecanismos más estrictos para identificar y retirar materiales que pudieran infringir derechos de autor.

¿Qué argumentó Morena a favor de los cambios?

En contraste, legisladores de Morena defendieron la reforma como un mecanismo para fortalecer la protección de los derechos de autor frente a las nuevas formas de distribución y reproducción de contenidos en plataformas digitales.

Durante la discusión, diputados oficialistas rechazaron que el objetivo de la iniciativa sea prohibir los memes o impedir las expresiones críticas. La defensa del dictamen se centró en la necesidad de establecer responsabilidades para los intermediarios digitales y combatir la circulación no autorizada de obras protegidas.

El dictamen modifica el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de responsabilidad secundaria de los proveedores de servicios de internet.

¿Qué cambia con el régimen de 'puerto seguro'?

Uno de los principales cambios se relaciona con el régimen de 'puerto seguro', mediante el cual los proveedores de servicios de internet cuentan con determinadas protecciones frente a contenidos generados o difundidos por sus usuarios.

La reforma plantea nuevas condiciones para conservar esa protección, entre ellas la adopción de políticas para atender infracciones y establecer medidas frente a usuarios reincidentes.

De acuerdo con la propuesta, los proveedores podrían asumir responsabilidad cuando contribuyan, induzcan o provoquen conductas infractoras, tengan conocimiento de ellas o incumplan las obligaciones previstas.

¿Qué medidas contempla para retirar contenidos?

El proyecto también contempla mecanismos relacionados con el retiro de contenidos que infrinjan derechos de autor y con la suspensión o terminación del servicio en determinados casos de reincidencia.

La reforma establece sanciones económicas que pueden alcanzar entre 5 mil y 40 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en determinados supuestos relacionados con el incumplimiento de las obligaciones previstas para los proveedores.

¿Quién aplicaría las sanciones?

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tendría facultades para aplicar las sanciones correspondientes.

Este punto ha generado preocupación entre organizaciones y legisladores opositores, quienes sostienen que las multas podrían incentivar a las plataformas y proveedores a retirar contenidos antes de que exista una determinación definitiva sobre una posible infracción.

La reforma fue aprobada en lo general y posteriormente comenzó la discusión de las reservas y modificaciones planteadas al dictamen.