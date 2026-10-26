Diputados alistan relevo de Guadalupe Taddei en el INE

Ricardo Monreal previó que la convocatoria para renovar la presidencia se emita entre lunes y martes, en un procedimiento que podría durar hasta cinco semanas

La Cámara de Diputados iniciará el proceso para sustituir a Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), informó Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en San Lázaro. El legislador previó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sea convocada este lunes o, a más tardar, el martes por la tarde para emitir la convocatoria de renovación, un procedimiento que podría extenderse entre cuatro y cinco semanas.

También precisó que Taddei no necesita acudir personalmente al recinto legislativo para presentar su renuncia, pues basta con enviar el oficio correspondiente.

Ante las versiones sobre la posibilidad de que alguno de los actuales consejeros electorales asuma la presidencia, Monreal señaló que ninguno podrá participar en el proceso de selección para ocupar el cargo, aunque sí podrán designar a una persona para encabezar el Consejo General de manera interina. El coordinador morenista calificó la decisión de Taddei como correcta, al considerar que la continuidad del proceso electoral no debía quedar marcada por dudas sobre su legitimidad.

La designación de quien sustituya a Taddei se realizará conforme al artículo 41 de la Constitución, que otorga a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de elegir a la persona titular de la presidencia del INE y a los demás consejeros electorales.

La disposición establece que, si la vacante ocurre durante los primeros seis años del encargo, se elegirá a una persona sustituta para concluir el periodo; si sucede dentro de los últimos tres años, se designará a alguien para un nuevo periodo, conforme al supuesto constitucional aplicable.