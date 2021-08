Diputado acusado de corrupción huye a Chile

Por medio de un comunicado, el diputado explicó que salió del país con destino a Chile por "compromisos contraídos con anticipación"

Por: EFE

agosto, 11, 2021 20:12

El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, Rafael Chong, señaló ante la Cámara de Diputados que el legislador Mauricio Toledo, acusado de corrupción y sobre quien pesa un posible desafuero, salió del país a finales de julio.



Según el funcionario, Toledo salió de México con destino a Chile desde el 26 de julio.





El funcionario consideró que los hechos referidos, en específico la salida del país del diputado, "dejan una sombra de duda sobre su disposición a llegar a la verdad".Ante ello, llamó al legislador "a que regrese de inmediato al país y se presente ante la autoridad judicial. Un servidor público honesto no huye ni se esconde".Sobre su salida del país, el propio Toledo, mediante un comunicado, explicó que salió delpor "compromisos contraídos con anticipación".Además, reiteró que es "inocente" y dijo que "un simple señalamiento no me hace responsable de nada" y que en su momento presentará las pruebas.

Este miércoles, la Cámara de Diputados determinó en primer término el, acusado de abuso, y posteriormente discutió el desafuero de Toledo.Previamente,del Partido del Trabajo (PT) y quien está acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito, envió un oficio a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados En el documento presentó una solicitud de licencia al señalar que "las condiciones que se me imponen, con autoridades que no garantizan un trato imparcial y justo como lo establecen nuestras leyes, me veo en la necesidad de tomar esta decisión".Sobre sus acusaciones dijo que no teme enfrentar la justicia y que "la verdad siempre se impone ante autoridades imparciales".